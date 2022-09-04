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Главная Общество Монобольшинство попытается быстро протянуть законопроект по срыву конкурса на директора НАБУ. Его автором является фигурант антикоррупционного расследования, "слуга народа" Клочко, - журналистка Трибушная

Монобольшинство попытается быстро протянуть законопроект по срыву конкурса на директора НАБУ. Его автором является фигурант антикоррупционного расследования, "слуга народа" Клочко, - журналистка Трибушная

4 сентября, 2022 воскресенье
21:41
Общество Андрей Клочко

Завтра, 5 сентября 2022 года, нардепы "Слуги Народа" могут попытаться протащить через комитет с последующим быстрым принятием изменения в антикоррупционное законодательство

Парадокс в том, что автором законопроекта является народный депутат "СН" Андрей Клочко, против которого начато антикоррупционное расследование. Об этом пишет в фейсбуке журналистка Елена Трибушная.

"Кому война, а кому - "война все спишет". Завтра парламент собирается "учудить" - "слуги народа" собираются пропустить через комитет и быстро, на этой же неделе, принять изменения в антикоррупционное законодательство, которыми:

а) создадут условия для отмены конкурса на директора НАБУ - а он уже начался, или поставят под сомнение будущие результаты этого конкурса, если его не отменить сейчас;

б) подвесят руководителей всех антикоррупционных органов способом, который придумал Аваков для того, чтобы уволить Сытника", - пишет она.

По словам журналистки, парадокс ситуации в том, что автором этих "антикоррупционных новаций" является народный депутат СН Андрей Клочко, который сам является фигурантом антикоррупционного расследования.

Трибушная напоминает, что в декабре Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила против него уголовное дело за незаконное обогащение.

"Напомню, за два года депутатства нардепа Клочко его мама и сестра обзавелись кучей недвижимости, а 70-летняя мама нардепа в своем почтенном возрасте стала счастливой обладательницей Tesla. "Мама любит теслу". Еще раз. Народный депутат, против которого антикоррупционные органы ведут расследование о незаконном обогащении - переписывает законы об антикоррупционных органах. При чем в пояснительной записке он пишет, что эти органы, которые взялись за него - "неэффективны". Это нормально?", - поднимает вопрос журналистка.

"Фракция "Слуга Народа", вы не видите в этом противоречия? Если у нас такой "праздник демократии", то давайте распространим эти новые аморальные нормы на все слои населения, а не только на народных депутатов. Пусть тогда подозреваемые в изнасилованиях и квартирных кражах перепишут Уголовный кодекс. Пусть те, кого поймали пьяными за рулем, сплотятся и перепишут ПДД. Слабо такое? – обращается она к нардепам "Слуги Народа".

"И второе. 16 февраля, за неделю до вторжения, руководитель фракции СН Давид Арахамия публично сказал журналистам, что за теслу и квартиры мамы Клочко исключат из фракции "на следующей неделе". Вместо этого фракция поручила депутату Клочку переписать антикоррупционное законодательство? Вы ничего там во фракции не перепутали? Когда, кстати, фракция исключит депутатов Клочка и Трухина, как обещал Арахамия 16 февраля? "Давайте уже после войны"? Или "война все спишет"?", - добавляет Трибушная.

"Граждане депутаты, которые завтра на комитете будут за это голосовать - если вы завтра своим голосованием подтвердите право подозреваемого в коррупции депутата переписывать антикоррупционные законы, то, думаю, вы все можете сложить мандаты. Если вы считаете, что это - нормально, значит, вам не место в парламенте страны, которой вы на выборах обещали "не бороться с коррупцией, а победить ее". Но это желание не совпадает с желанием народа, который вас избрал . Жаль, что вы это игнорируете", - резюмирует она, добавляя список депутатов, которые завтра в 14:00, по ее словам, будут голосовать за эти изменения на комитете:

Клочко Андрей, "СН"

Лозинский Роман, "Голос"

Качура Александр, "СН"

Гузь Игорь, "За будущее"

Загоруйко Алина, "СН"

Шуляк Елена, "СН"

Исаенко Дмитрий, ОПЗЖ

Александр Александр, "СН"

Балога Виктор, "За будущее"

Безгон Виталий, "СН"

Билозир Лариса, "Доверие"

Бондарь Анна, "СН"

Гурин Дмитрий, "СН"

Дунда Олег, "СН"

Иванов Владимир, "СН"

Кальцев Владимир, ОПЗЖ

Литвинов Александр, "СН"

Микиша Дмитрий, "СН"

Мялык Виктор, "За будущее"

Плачкова Татьяна, ОПЗЖ

Поляк Владислав, "Доверие"

Рублев Вячеслав, "СН"

Саврасов Максим, "ЕС"

Стрихарский Андрей, "СН"

Черный Дмитрий, "СН"

Шкрум Алена, "Батькивщина"

Юнаков Иван Сергеевич, "СН".

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Верховная Рада
НАБУ
Слуга народу
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