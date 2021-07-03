Монобольшинство хочет изменить Конституцию и продлить жизнь действующему парламенту, - Арсений Яценюк

Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк в интервью в программе "Вечер с Николаем Княжицким".

Экс-премьер Арсений Яценюк заметил, что сейчас важно, чтобы состоялись парламентские выборы: либо срочные, или досрочные. Кроме этого, для Украины важно иметь объединенную коллективную оппозицию.

"Зеленский так ведет себя, потому что он не видит для себя конкурента, и, я считаю, что на самом деле сейчас нет персоны, которая может конкурировать с Зеленским. В то же время, когда действующего президента поддерживает 30%, то есть еще 70%, которые против него. Поэтому важно организовать коллективную, объединенную оппозицию", - отметил Яценюк. По его мнению, только реально большая объединенная проукраинская оппозиция сможет победить на парламентских выборах партию Зеленского. Яценюк отметил, что сейчас он думает над таким объединением.

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