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Главная Общество "Монобильшисть блокирует законопроекты": КИУ заявил об игнорировании в Раде инициатив оппозиции, авторами 95% законов являются "Слуги народа"

"Монобильшисть блокирует законопроекты": КИУ заявил об игнорировании в Раде инициатив оппозиции, авторами 95% законов являются "Слуги народа"

27 июля, 2021 вторник
08:20

На последней сессии Верховной Рады было принято 3 закона, где среди авторов не было представителей "Слуги народа"

Об этом сообщает ОО "Комитет избирателей Украины" в Facebook.

Комитет проанализировал показатели работы последней парламентской сессии (февраль-июль).

За полгода было принято 65 законов авторства народных депутатов.

"Авторами абсолютного большинства законов, 95%, стали народные депутаты фракции" Слуга народа ". С 65 принятых законодательных актов подписи депутатов монобильшости присутствуют в 62 документах", - говорится в сообщении.

На последней сессии было принято лишь 3 закона, среди авторов которых не было депутатов "Слуги народа"
.
На втором месте по количеству принятых законов - группа "Довера" и ВО "Батькивщина". Депутаты указанных политических сил присоединились к разработке 20 принятых законов.

Народные депутаты ОПЗЖ присутствуют среди авторов 16 принятых законов.

Депутаты фракции "Голос" инициировали 13 действующих законов, группы "За будущее" инициировали 11 принятых законов.

Меньше поддержанных законов во фракции "ЕС". За полгода Советом было поддержано лишь 5 законов, где авторами являются депутаты политсилы.

"В Верховной Раде фактически игнорируются законопроекты, разработанные оппозицией. Как показывает практика, принятие законопроектов, среди авторов которых нет депутатов" Слуги народа ", редкость. Отдельные оппозиционные политики действительно могут быть среди авторов принятого закона, однако для этого им нужно присоединиться к инициативам монобильшости ", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

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Верховная Рада
Слуга народу
монобольшинство
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