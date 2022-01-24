Monobank запустил в тестовом режиме приложение для торговли акциями западных компаний

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.



Как говорится, чтобы торговать акциями, клиентам необходимо установить отдельное приложение – Mono invest. До 31 марта комиссия за торговлю составит 0,01% от суммы сделки (но не менее $0,01), а с апреля – 0,3% (но не менее $1).



Гороховский уточнил, что приглашения пользователи будут получать по очереди на предзаказ.



Monobank стал уже вторым банком в Украине, давшим возможность покупать акции иностранных компаний.



Известно, что услугу уже запустили или собираются сделать это, по меньшей мере, четыре банка: Альфа-Банк, Monobank (проект "Универсал банка"), ПриватБанк и ПУМБ.



В этом случае банк будет выступать посредником, а фактические соглашения будут проходить через международных брокеров – в Monobank таков кипрский Exante.



Приобретенные акции будут находиться на счете иностранного брокера, хранящего их в пользу украинского банка, который, в свою очередь, будет хранить их в пользу клиента. Поскольку сделки будут проходить за границей, то котировки ценных бумаг в приложении будут указываться в долларах. Цены банк будет брать с международных бирж.



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