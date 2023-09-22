Монобанк запустил новую услугу для ФОП. Подробности

Об этом сообщает Универсал Банк , на базе которого работает monobank.

Интерфейс check by mono подразумевает как веб-кабинет, так и мобильное приложение.

Новый сервис охватывает возможности:

дистанционное управление кассой из любого места в мире;

ведение системы учета товаров и услуг;

прием оплат;

выдача фискальных чеков;

ведение отчетов и аналитики.

Пользователь сможет выбрать способ приема оплат:

классический POS-терминал;

tap to mono – терминал в смартфоне;

QR-код;

интернет-эквайринг.

Сообщается, что цена одного кассового аппарата составляет 180 грн в месяц. Комиссия за каждую транзакцию с украинских карт установлена на уровне 1,3%, а с иностранных карт - 2%.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь счет ФОП в monobank.