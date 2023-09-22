Монобанк запустил новую услугу для ФОП. Подробности
Виртуальный monobank заявил о запуске сервиса программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) - check by mono для физлиц-предпринимателей
Об этом сообщает Универсал Банк , на базе которого работает monobank.
Интерфейс check by mono подразумевает как веб-кабинет, так и мобильное приложение.
Новый сервис охватывает возможности:
- дистанционное управление кассой из любого места в мире;
- ведение системы учета товаров и услуг;
- прием оплат;
- выдача фискальных чеков;
- ведение отчетов и аналитики.
Пользователь сможет выбрать способ приема оплат:
- классический POS-терминал;
- tap to mono – терминал в смартфоне;
- QR-код;
- интернет-эквайринг.
Сообщается, что цена одного кассового аппарата составляет 180 грн в месяц. Комиссия за каждую транзакцию с украинских карт установлена на уровне 1,3%, а с иностранных карт - 2%.
Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь счет ФОП в monobank.
- Напомним, соучредитель "Монобанка" Владимир Яценко обещал 20 млн грн тому, чей БПЛА долетит до Красной площади на 9 мая.
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