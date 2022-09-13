Об этом информирует в телеграме соучредитель Монобанка Олег Гороховский .

"В ближайшей версии приложения мы удалим русский язык из Монобанка. Монобанк - украинский банк с отличным приложением, который теперь доступен только на украинском. Мы очень хотим, чтобы те наши клиенты, которые сегодня выбрали языком приложения русский, отнеслись с пониманием к этому решению. Это наша гражданская позиция, и мы ею гордимся. А еще мы очень гордимся нашей страной и нашими ВСУ", - заявил Гороховский.

Соучредитель банка подчеркнул, что в настоящее время русской версией приложения пользуются 838 291 человек. За время полномасштабной войны 30% украинцев избрали государственный язык.

Такое решение Гороховский прокомментировал рассказом о своем взрослении в Днепре.

"Всю жизнь говорил и думал на русском языке. Меня никто никогда не притеснял, и почти все мое окружение говорило тоже по-русски. Меня не стоило денацифицировать и освобождать.

Те, кто пришли на нашу землю, те, кто ежедневно убивает наших детей, пожилых людей, женщин, наших молодых ребят. Они хотят уничтожить мою Родину и все они имеют один общий знаменатель – они говорят по-русски. Русский язык ассоциируется с теми, кто убивает, насилует, грабит, и теми, кто считает, что "не все так однозначно". Поэтому я хочу перестать думать на этом языке или хотя бы научиться хорошо говорить по-украински - на языке смелых и свободных людей", - подчеркнул Гороховский.

Соучредитель Монобанка Владимир Яценко заявил , что за счет новых технологий производства беспилотников мы можем превзойти агрессора в количестве и качестве в течение года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb