Monobank прекратит обслуживание карточек со злотыми
Начиная с 13 декабря 2021 года, все карточки Monobank в польских злотых будут недействительными
Об этом говорится в рассылке финучреждения, передает Еспресо.TV .
"13 декабря остатки по картам будет автоматически переведен на кредитные карточки по текущему курсу и карточки станут неактивными для пользования", - приводит подробности Экономическая правда .
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"Можно не ждать 13 декабря а уже сейчас перечислить все деньги с карточки в злотых в любую другую вашу гривневый карточку", - отметили в банке.
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