Monobank прекратит обслуживание карточек со злотыми

Об этом говорится в рассылке финучреждения, передает Еспресо.TV .



"13 декабря остатки по картам будет автоматически переведен на кредитные карточки по текущему курсу и карточки станут неактивными для пользования", - приводит подробности Экономическая правда .



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"Можно не ждать 13 декабря а уже сейчас перечислить все деньги с карточки в злотых в любую другую вашу гривневый карточку", - отметили в банке.



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