Монобанк прекращает работу в России, Беларуси, Северной Корее, Сирии, Эритрее, временно оккупированном Крыму и "Л/ДНР"

Об этом написал соучредитель Монобанка Олег Гороховский в telegram.



В общей сложности закроют 11 251 счет. Также Олег Гороховский призвал прекратить сотрудничество другие украинские банки.



"С сегодняшнего дня мы прекращаем обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующих территорий: Россия, Беларусь, Крым, "Л/ДНР", Северная Корея, Сирия, Эритрея. Всего 11 251 человек. Счета этих людей будут закрыты. Им рекомендованы карты платежной системы "мыр". Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру", - написал он.

Напомним, правительство поддержало предложение Нацбанка национализировать 26 млрд грн активов выведенных с украинского рынка российских банков, следующие шаги – решение Совета нацбезопасности и подпись президента.