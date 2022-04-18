Монобанк прекращает работу в России, Беларуси, Северной Корее, Сирии, Эритрее, временно оккупированном Крыму и "Л/ДНР"
С 18 апреля Монобанк прекращает обслуживать клиентов на территории России, Беларуси, Крыма, "Л/ДНР", Северной Кореи, Сирии и Эритреи
Об этом написал соучредитель Монобанка Олег Гороховский в telegram.
В общей сложности закроют 11 251 счет. Также Олег Гороховский призвал прекратить сотрудничество другие украинские банки.
"С сегодняшнего дня мы прекращаем обслуживание клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующих территорий: Россия, Беларусь, Крым, "Л/ДНР", Северная Корея, Сирия, Эритрея. Всего 11 251 человек. Счета этих людей будут закрыты. Им рекомендованы карты платежной системы "мыр". Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру", - написал он.
- Напомним, правительство поддержало предложение Нацбанка национализировать 26 млрд грн активов выведенных с украинского рынка российских банков, следующие шаги – решение Совета нацбезопасности и подпись президента.
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