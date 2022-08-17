Monobank повышает тариф на снятие наличных денег
Украинский необанк Monobank, обслуживающий около 6 млн клиентов, повышает тариф на снятие наличных
Об этом сообщает в телеграмме украинский бизнесмен соучредитель компании Fintech Band и проектов Monobank Олег Гороховский .
С первого сентября Monobank повышает тариф на снятие наличных денег.
"С 1.09.2022 платежные системы, под давлением банков-владельцев крупных банкоматных сетей, более чем вдвое повысят межбанковский тариф возмещения за снятие клиентами других банков наличных денег в украинских банкоматах. В этих условиях тариф, ранее действовавший за снятие наличных, не будет покрывать наших расходов", - пишет Гороховский.
Тариф за снятие собственных средств с карт поднимут с 0,5% до 0,9%. Стоимость снятия кредитных средств останется без изменений.
"Несмотря на это, новый тариф по-прежнему будет одним из самых выгодных в стране. Прошу прощения, за то, что мы вынуждены пойти на такой шаг", - добавил соучредитель.
- Monobank в первом квартале 2022 года отчитался об убытке в 109,6 млн грн, а в марте банк потерял 548,2 млн грн.
- С 29 апреля клиенты виртуального monobank купили более 230 тысяч военных облигаций на сумму около 230 млн. грн.
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