Мonobank планирует запустить интеграцию с криптобиржей

Об этом в Telegram сообщил соучредитель monoband Олег Гороховский.



По его словам, команда monobank сейчас работает над реализацией ряда проектов.



В частности, речь идет об интеграции с криптобиржей. Планируется, что клиенты смогут открыть карту в биткоинах и получат возможность просто и прозрачно покупать и продавать эту криптовалюту. Гороховский отметил, что сейчас ожидается согласование Национального банка Украины (НБУ), а релиз услуги запланирован на июль.



Кроме того, добавил Гороховский, планируется интеграция банка с мобильным оператором. Сейчас завершается разработка услуги, а ее релиз запланирован на август.



Также бизнесмен анонсировал упрощение эквайринга. Сейчас, по словам Гороховского, услуга находится в активной разработке, представить ее планируется в июле-августе.



Monobank также планирует интеграцию с ведущим американским площадкой по торговле ценными бумагами. Услугу планируется представить в сентябре 2021 года.

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