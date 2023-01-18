Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

"Сегодня мы открываем предварительный заказ еще на один mono. А два mono – это уже stereo. stereo by mono – название нашего польского проекта", – пояснил он.

Известно, что украинский финтех будет сотрудничать в Польше с местным финучреждением – дочерью бельгийского Aion, уточнил в комментарии Forbes Гороховский. С 2018 года банк принадлежит американскому фонду прямых инвестиций Warburg Pincus.

"По разным оценкам в Польше находится около 3 миллионов украинцев. Мы рассчитываем, прежде всего, на них, но, конечно же, будем очень рады и полякам. Нам не терпится удивить их украинским уровнем банковского сервиса", - написал Гороховский.

Ожидается, что у stereo будет общение на украинском языке, дистанционная регистрация через Действие, и переводы между карточками. Также среди функционала должна быть опция оплаты за различные сервисы в Польше и Украине (мобильный, парковка и т.д.), бесплатные переводы в Украину и отсутствие комиссии за пополнение и снятие наличных денег.

Кроме обычной версии stereo будет отдельная платная подписка "stereo+" с дополнительными функциями и меньшими комиссиями. Она будет стоить 15 злотых в месяц.



Для регистрации потребуется PESEL (номер записи в польской системе регистрации населения). Официальный релиз планируется до конца марта.

Ранее Сергей Тигипко, владелец Универсала банка, на базе которого работает проект monobank, уже рассказывал о плане проекта заходить в Польшу, однако не разглашал никаких деталей.

12 октября соучредитель Монобанка Олег Гороховский рассказал, что в банке провели языковой эксперимент по русскому языку. Отныне ответ на русском языке в поддержке Монобанка доступен только в случае упорной просьбы клиента и по усмотрению оператора.

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