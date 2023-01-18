Monobank планирует открыть в Польше виртуальный банк
Monobank выходит на польский рынок с виртуальным банком stereo, официальный запуск состоится до конца первого квартала 2023 года
Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.
"Сегодня мы открываем предварительный заказ еще на один mono. А два mono – это уже stereo. stereo by mono – название нашего польского проекта", – пояснил он.
Известно, что украинский финтех будет сотрудничать в Польше с местным финучреждением – дочерью бельгийского Aion, уточнил в комментарии Forbes Гороховский. С 2018 года банк принадлежит американскому фонду прямых инвестиций Warburg Pincus.
"По разным оценкам в Польше находится около 3 миллионов украинцев. Мы рассчитываем, прежде всего, на них, но, конечно же, будем очень рады и полякам. Нам не терпится удивить их украинским уровнем банковского сервиса", - написал Гороховский.
Ожидается, что у stereo будет общение на украинском языке, дистанционная регистрация через Действие, и переводы между карточками. Также среди функционала должна быть опция оплаты за различные сервисы в Польше и Украине (мобильный, парковка и т.д.), бесплатные переводы в Украину и отсутствие комиссии за пополнение и снятие наличных денег.
Кроме обычной версии stereo будет отдельная платная подписка "stereo+" с дополнительными функциями и меньшими комиссиями. Она будет стоить 15 злотых в месяц.
Для регистрации потребуется PESEL (номер записи в польской системе регистрации населения). Официальный релиз планируется до конца марта.
Ранее Сергей Тигипко, владелец Универсала банка, на базе которого работает проект monobank, уже рассказывал о плане проекта заходить в Польшу, однако не разглашал никаких деталей.
- 12 октября соучредитель Монобанка Олег Гороховский рассказал, что в банке провели языковой эксперимент по русскому языку. Отныне ответ на русском языке в поддержке Монобанка доступен только в случае упорной просьбы клиента и по усмотрению оператора.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.57
-
EUR
Покупка 42.07Продажа 43.05
- Актуальное
- Важное