Монобанк и Альфа-Банк зафиксировали мощные кибератаки

Об этом сообщили соучредитель Монобанка Олег Гороховский и директор по информационным технологиям Альфа-Банка Андрей Гриценюк в Facebook.



"Пошли на нас массированные запросы с узла в Нидерландах. Наблюдаем ситуацию очень внимательно. Если будет штормить, вынуждены будем временно отключить "внешний мир" и оставить только Украину", – написал он в Facebook.



По его словам, атака происходит почти на все банки с разной результативностью, в частности, на ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-Банк и А-Банк.

Напомним, что во вторник, 15 февраля, происходит массовая атака на ресурсы банков, в частности, Приват24, Ощад 24/7, и портал "Дия", также недоступны сайты Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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