Монобанк и Альфа-Банк зафиксировали мощные кибератаки
Во вторник, 15 февраля, в Украине наблюдались сбои в работе Монобанка и Альфа-Банка из-за мощных кибератак
Об этом сообщили соучредитель Монобанка Олег Гороховский и директор по информационным технологиям Альфа-Банка Андрей Гриценюк в Facebook.
"Пошли на нас массированные запросы с узла в Нидерландах. Наблюдаем ситуацию очень внимательно. Если будет штормить, вынуждены будем временно отключить "внешний мир" и оставить только Украину", – написал он в Facebook.
По его словам, атака происходит почти на все банки с разной результативностью, в частности, на ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-Банк и А-Банк.
Кроме того, директор по информационным технологиям Альфа-Банка Андрей Гриценюк отметил, что банк 15 февраля фиксировал атаку в 200 раз сильнее, чем обычная нагрузка от пользователей.
"На моей памяти еще не было столь сильной массированной DDoS-атаки. Суть атаки заключается в огромном количестве одновременных запросов к мобильному банкингу, сайты банков. Те, кто атакует, умело маскируют запросы от своих ботов, размещенных во всем мире под видом запросов обычных пользователей", - написал он в Facebook.
Гриценюк добавил, что атаки прекратились перед севером, к тому моменту команде Альфа-Банка удалось поддерживать работу систем банка без сбоев.
- Напомним, что во вторник, 15 февраля, происходит массовая атака на ресурсы банков, в частности, Приват24, Ощад 24/7, и портал "Дия", также недоступны сайты Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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