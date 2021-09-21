Моnobank готовится запустить платежи по QR-коду и отсроченную оплату

Об этом в Facebook сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.



"Когда мы запускали monobank, мы хотели, чтобы клиенты не отказывались от своих старых, привычных банков, а просто попытались нашу карту как вторую или третью и затем решили, какая карта должна быть верхней в кошельке. Сейчас мы решили выполнить то же с эквайрингом" , - написал Гороховский.



Так, по его словам, эта услуга будет предусматривать оплату наведением на QR-код "без железяк". При этом QR-код можно будет "налепить" на кассу, на продукт, как онлайн, так и оффлайн.



Кроме того, планируется запустить сервис "buy now pay later", который предусматривает распределение стоимости покупки на несколько платежей или просто отсрочки такого платежа без открытия кредита. Тариф на эту услугу будет составлять 1,8%.



Гороховский отметил, что заявки на предзаказ услуги эквайринга можно оставлять уже сейчас и получить "терминал" в октябре.

Эквайринг - это банковская услуга, которая дает возможность бизнесу принимать безналичные платежи от клиентов. Эквайринг, в частности, позволяет делать покупки в интернете без использования наличных денег. Такое обслуживание безналичных платежей банком осуществляется через специальные расчетные терминалы.