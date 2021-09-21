Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Моnobank готовится запустить платежи по QR-коду и отсроченную оплату

Моnobank готовится запустить платежи по QR-коду и отсроченную оплату

21 сентября, 2021 вторник
14:46
Экономика monobank

Monobank готовится запустить услугу эквайринга, предусматривающую возможность платежей по QR-коду и отсроченную оплату

Об этом в Facebook сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

"Когда мы запускали monobank, мы хотели, чтобы клиенты не отказывались от своих старых, привычных банков, а просто попытались нашу карту как вторую или третью и затем решили, какая карта должна быть верхней в кошельке. Сейчас мы решили выполнить то же с эквайрингом" , - написал Гороховский.

Так, по его словам, эта услуга будет предусматривать оплату наведением на QR-код "без железяк". При этом QR-код можно будет "налепить" на кассу, на продукт, как онлайн, так и оффлайн.

Кроме того, планируется запустить сервис "buy now pay later", который предусматривает распределение стоимости покупки на несколько платежей или просто отсрочки такого платежа без открытия кредита. Тариф на эту услугу будет составлять 1,8%.

Гороховский отметил, что заявки на предзаказ услуги эквайринга можно оставлять уже сейчас и получить "терминал" в октябре.

  • Эквайринг - это банковская услуга, которая дает возможность бизнесу принимать безналичные платежи от клиентов. Эквайринг, в частности, позволяет делать покупки в интернете без использования наличных денег. Такое обслуживание безналичных платежей банком осуществляется через специальные расчетные терминалы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

безналичный расчет
Читайте также:
Наталья Диденко
20 сентября, 2021 понедельник
В Украину идут холод, снег и порывистый ветер, - синоптик Наталья Диденко
20 сентября, 2021 понедельник
Ломаченко поставили ультиматум относительно реванша с Лопесом
20 сентября, 2021 понедельник
Путин прячется в бункере не от коронавируса, а от покушения, - Пионтковский
Киев
+8
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.61
    Покупка 26.61
    Продажа 26.82
  • EUR
    Покупка 31.12
    Продажа 31.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
21 сентября
15:52
НБУ
Украинские банки за восемь месяцев 2021 года увеличили прибыль почти в полтора раза, - НБУ
15:35
Виктор Циганков
"Динамо" назвало имя своего самого рейтингового футболиста в FIFA 22
15:15
В этом году Украина не вернется в "зеленую" зону карантина, - Киевская школа экономики
14:52
Наталья Диденко
Синоптик Наталья Диденко предупредила о мокром снеге, заморозках и тумане 22 сентября
14:45
Порошенко
Порошенко раскритиковал бюджетную политику монобильшости: работают на свои конверты, а не на интересы людей
14:43
Василий Ломаченко
WBC лишил Ломаченко возможности драться за титул
14:35
ЦНАП
Украинцы смогут своевременно получить админуслуги во время карантина: Рада приняла закон
14:29
Давид Арахамия
Рада соберется на внеочередное заседание 23 сентября, - Арахамия
14:00
Подделывали справки и свидетельства о вакцинации: СБУ разоблачила схему трудоустройства за рубежом в обход COVID-ограничений
13:45
covid
Более 80% умерших от коронавируса - люди в возрасте от 60 лет, - Ляшко
13:33
Обнародован невероятный гонорар Джошуа за бой с Усиком
13:29
Виталий Портников: Единственный результат российских выборов - это Донбасс
13:28
Руслан Стефанчук
Рада приняла к работе проект госбюджета на 2022 год
13:21
карантин
Украина с 23 сентября вводит "желтую" зону карантина
13:07
Мирча Луческу
Луческу после драки на трибунах запретил футболистам "Динамо" подходить к ультрас
13:04
Еспресо
"Еспресо" вошел в список сайтов с высоким уровнем соблюдения профстандартов
12:58
Должностных лиц соцдепартамента КГГА будут судить за хищение более 13 млн грн, - прокуратура
12:38
Ирина Геращенко
Банковая изменила украинским спецслужбам, а теперь их предают "слуги народа", - Геращенко о "вагнергейте"
12:34
Михаил Подоляк
Подоляк: В поведении Разумкова шокирует его откровенная поддержка олигархов
12:10
Сергей Марченко
Проект госбюджета-2022: Марченко назвал основные показатели
12:10
Вживую
Бункерная крыса Путин с помощью ОРДЛО бетонирует Россию. Дмитрий Ярош в Стриме с Сергеем Руденко
12:06
В Карпатах ударили морозы
В Карпатах ударили морозы: спасатели зафиксировали -6 ° C
12:02
Усик рассказал, как чувствует себя в роли "андердога" перед боем с Джошуа
11:52
Сергей Марченко
"Инвестиции в человека, страну и будущее": Марченко назвал приоритеты проекта госбюджета-2022
11:44
В Кривом Роге произошел пожар в общежитии для военных
В Кривом Роге произошел пожар в общежитии для военных
11:32
Александер Чеферин
"Мятежники" с Суперлиги одержали победу над УЕФА в суде
11:16
Вблизи вокзала на Донбассе обнаружили схрон с взрывчаткой оккупантов
Вблизи вокзала на Донбассе обнаружили схрон с взрывчаткой оккупантов
11:10
Рада поддержала упрощение доступа больных к инновационным лекарственным средствам
11:09
"Барселона" нашла замену Куману на посту главного тренера
10:56
Виталий Кличко
Кличко: Киев может избежать локдауна
10:47
Джошуа подготовил сенсацию на взвешивании перед боем с Усиком
10:35
вакцина
Украина получила еще 159 тыс. доз вакцины CoronaVac
10:27
Соединенные Штаты с ноября смягчат правила въезда для вакцинированных туристов
10:17
кредит
Обновленная система электронных платежей заработает в августе следующего года: что это даст
10:04
коронавирус
Уровень COVID-госпитализаций превышен уже в 13 украинских регионах
10:00
Украинский клуб осуществил невиданный ранее трансфер футболиста из Англии
09:44
МВФ
Виртуальная миссия МВФ начинает работу в Украине
09:43
Давид Арахамия
Рада может рассмотреть законопроект об олигархах 22 или 23 сентября, - Арахамия
09:32
Лопес грозит сорвать защиту титулов, которые отобрал у Ломаченко
09:25
евро
Официальный курс: евро подешевел на 19 копеек
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV