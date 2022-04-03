monobank готов доставлять банковские карты по Европе
monobank может доставить свои бакновские карты в Польшу за 10 злотых и в другую страну Европы за 20 злотых
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в телеграмме.
"Мы доставляем карты по Европе! Если вы уехали за границу и вам нужно сделать перевыпуск, заказать карту другу или даже открыть счет в monobank, вы можете заказать доставку карты по Европе через нашу службу поддержки", – написал он.
Доставка должна длиться не более пяти рабочих дней после заказа, но возможны задержки – мощности по отправке пока невелики.
Стоимость – 10 злотых или около 70 грн за доставку по Польше, 20 злотых или около 140 грн – по Европе.
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