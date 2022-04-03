monobank готов доставлять банковские карты по Европе

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в телеграмме.



"Мы доставляем карты по Европе! Если вы уехали за границу и вам нужно сделать перевыпуск, заказать карту другу или даже открыть счет в monobank, вы можете заказать доставку карты по Европе через нашу службу поддержки", – написал он.



Доставка должна длиться не более пяти рабочих дней после заказа, но возможны задержки – мощности по отправке пока невелики.



Стоимость – 10 злотых или около 70 грн за доставку по Польше, 20 злотых или около 140 грн – по Европе.

Напомним, украинскому войску передали 77 млн грн. Поддержки за 5 часов.