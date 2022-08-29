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Монета за донат для ВСУ: за пять дней НБУ собрал 6,21 млн грн

29 августа, 2022 понедельник
15:02
Экономика

Нацбанк и ПриватБанк собрали 6,21 миллиона гривен в рамках благотворительного сбора средств "Монета за донат для Вооруженных Сил Украины" в течение 24-29 августа, сбор продлится до 2 сентября

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В рамках сбора разыгрываются 10 эксклюзивных памятных монет "Ой у лузі червона калина" с подписями главы НБУ Кирилла Шевченко и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Пять монет изготовлены из серебра и еще пять из нейзильбера.

По условиям сбора, чтобы получить шанс выиграть монету из серебра, необходимо пожертвовать минимум 1000 грн, из нейзильбера – 100 грн с помощью qr-кода или по ссылке. Детальнее об условиях участия здесь.

Результаты сбора и победителей, которые получат уникальные монеты, объявят вживую 5 сентября 2022 (время будет сообщено дополнительно).

Одну монету гарантированно получит участник, который перечислит самый большой донат: серебряную – по "серебряному" QR-коду или соответствующей ссылке; из нейзильбера – по "нейзильберовому" QR-коду или по соответствующей ссылке.

Среди остальных участников в прямом эфире с помощью сервиса рандомайзинга random.org будут определены четыре участника, которые получат серебряные и нейзильберовые памятные монеты "Ой в лугу красная калина" с автографами глав Вооруженных Сил Украины и Национального банка.

Все собранные средства будут перечислены на спецсчет Нацбанка, открытый для нужд Вооруженных Сил Украины. На это за шесть месяцев войны уже собрали 20,2 млрд грн и перечислили на нужды военных уже почти 19,6 млрд. грн.

  • Напомним, за первые сутки акции НБУ собрал более полумиллиона гривен

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НБУ
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