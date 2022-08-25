Об этом итоге первых суток благотворительного сбора "Монета за донат для ВСУ" сообщает НБУ.

"Враг наносит страшные удары, однако ему противостоят сильные и несгибаемые украинцы, которые конвертируют страх в мощную силу бороться еще яростнее за нашу независимость и помогать еще больше, чтобы приблизить Победу. Эти полмиллиона уже являются частью вашей помощи нашим защитникам и защитницам на фронте. Не останавливаемся! Сбор продолжается до 2 сентября включительно", – сообщили в НБУ.

Каждый донат – это "билет" для розыгрыша 10 эксклюзивных памятных монет "Ой у лузі червона калина" с собственноручными подписями Главы НБУ Кирилла Шевченко и Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного.

Чтобы получить шанс на выигрыш монеты из серебра, необходимо перевести 1000 гривен на спецсчет по соответствующему QR-коду. Больше донатов – больше шансов на победу: 2000 грн – два шанса, 3000 грн – три шанса.

Чтобы получить шанс на выигрыш монеты из нейзильбера, необходимо перевести 100 гривен на спецсчет по соответствующему QR-коду.

Количество донатов от одного человека не ограничено, главное, чтобы они были кратными стартовой сумме.

Среди участников каждого из стримов рандомно определят четверо победителей, которые получат по монете из соответствующего металла. Еще по одной монете вручат двум участникам (по одному в каждом из стримов), которые внесут наибольший вклад одной суммой.

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