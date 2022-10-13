Монатик рассказал, почему не вернулся в Украину сразу после 24 февраля

О причинах этого певец рассказал в интервью Маше Ефросининой.

Украинский артист Монатик уехал из Украины еще до 24 февраля. Вместе с женой и двумя детьми за несколько дней до начала полномасштабного вторжения они уехали на отдых в Испанию. Впрочем, вернулся певец в Украину во второй половине июля.

Музыкант признался, что решил остаться вместе со своей семьей, ведь им нужен был, не смог их покинуть.

"Это было очень сложно. У нас один чемодан. Мы не знаем, куда нам ехать, что нам делать. Нас лишили жизни. И нам надо что-то думать. У нас двое маленьких детей. И я не могу в такое сложное время, когда мы абсолютно ничего не понимаем, просто взять и все: "Я ушел". Я не мог оставить их на произвол судьбы", - сказал Монатик.

Монатик принимал участие в благотворительных концертах "Добрый вечер, мы из Украины", которые проходили в Европе. Средства, собранные на концертах, потратили на гуманитарную помощь детям, пострадавшим в результате полномасштабной войны в Украине.

"Мы договорились, что будем максимально помогать, будем максимально полезны. И это действительно успокаивало. Мы в первый месяц много сделали и продолжаем делать", - отметил Монатик о своей деятельности за рубежом.

Многие украинские артисты пошли защищать Украину после полномасштабного вторжения. Украинский актер театра и кино Александр Печерица, до полномасштабного вторжения России не служивший и не бравший оружие в руки, оказался в терробороне

Александр Положинский подписал контракт с ВСУ по прохождению военной службы в резерве. С первых дней вторжения он приступил к оружию и стал стрелком 47-го отдельного батальона.

Защищают Украину и музыкант Андрей Хливнюк, режиссер Олег Сенцов и многие другие.

Потап, который 7 месяцев был за границей, убеждает, что, будучи в США, вступил в терроборону. Вернувшись в Украину, артист заявил, что хотел на передовую . Он также отметил, что его отец записал Потапа в территориальную оборону.

Отвечая хейтерам, которые высмеяли Потапа за заочное пребывание в терробороне, он показал контракт о вступлении в терроборону.

В начале октября актер и режиссер Руслан Ханумак прокомментировал свое пребывание за границей с начала полномасштабного вторжения России в Украину и признался, что ему страшно

Жена Влада Ямы, комментируя пребывание своего мужа за границей, заявила, что задавать такие вопросы некорректно

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