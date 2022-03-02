Монастырский заявил о необходимости эвакуации людей из трех населенных пунктов в Донецкой области

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский сказал в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ. .

"Сложная гуманитарная ситуация на Востоке нашей страны, особенно острый вопрос эвакуации из городов Волноваха, Сартана, Талаковка – там, где до сих пор продолжаются активные боевые действия", – отметил он.

Министр сообщил, что около 40 тыс. человек там уже пятый день без электричества, у них заканчивается вода и еда.

РФ, по словам Монастырского, не ответила на призывы о возможности эвакуации населения.

