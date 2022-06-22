Об этом он заявил в комментарии Bloomberg .

По словам Монастырского, короткоствольное оружие необходимо легализовать, поскольку после войны население не будет чувствовать себя безопасно.

"Это причина для меня считать, что можно позволить покупать и хранить пистолеты. Послевоенный призыв сдать оружие не будет услышан, поскольку большинство украинцев и дальше не будут чувствовать себя безопасно", - сказал Монастырский.

По его мнению, легализация оружия была бы превентивной мерой в ожидании резкого роста преступности после войны, а этот шаг выглядит целесообразным в условиях, когда на руках у украинцев находятся миллионы единиц незарегистрированного оружия.

"Безусловно, для защиты своих домов мирным жителям нужно разрешить использовать оружие", – убежден Монастырский.