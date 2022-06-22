Монастырский заявил, что после войны на Украине необходимо легализовать оружие
Министр внутренних дел Денис Монастырский назвал необходимой легализацию в Украине короткоствольного оружия после войны с Россией
Об этом он заявил в комментарии Bloomberg .
По словам Монастырского, короткоствольное оружие необходимо легализовать, поскольку после войны население не будет чувствовать себя безопасно.
"Это причина для меня считать, что можно позволить покупать и хранить пистолеты. Послевоенный призыв сдать оружие не будет услышан, поскольку большинство украинцев и дальше не будут чувствовать себя безопасно", - сказал Монастырский.
По его мнению, легализация оружия была бы превентивной мерой в ожидании резкого роста преступности после войны, а этот шаг выглядит целесообразным в условиях, когда на руках у украинцев находятся миллионы единиц незарегистрированного оружия.
"Безусловно, для защиты своих домов мирным жителям нужно разрешить использовать оружие", – убежден Монастырский.
- 13 июня Монастырский заявил, что Украина может вернуться к вопросу легализации оружия после того, как состоится учет того вооружения , которым уже владеют граждане.
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