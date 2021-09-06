Монастырский выступил против легализации огнестрельного оружия

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина" .

"У нас отсутствует закон об обороте оружия, один из тех базовых нормативных актов, который должен урегулировать процесс выдачи, регистрации, обращения оружия в стране. Я являюсь одним из соавторов закона об оружии и сторонником того, что такой закон необходим. Но в то же время я не сторонник легализации гладкоствольного огнестрельного оружия в стране - собственно говоря, раздачи пистолетов ", - заявил Монастырский.

Он отметил, что осенью можно будет выйти на повторное голосование в Верховной Раде относительно этого закона, и МВД "однозначно будет поддерживать" его принятие.

По словам Монастырского, говорится об упорядочении этой сферы: создании реестра законного оружия, внедрении нормального сервисного порядка покупки оружия и продлении разрешения на охотничье оружие.

"А если мы говорим о незаконном оружии, то не стоит переоценивать: по сведениям, количество преступлений с использованием оружия не столь велико, оно просто есть пиковым в общественном сознании: " где взорвалась граната ". Здесь помогут только профилактика и так называемые месячники добровольной сдачи оружия. Те, кто держат у себя привезенное из АТО оружие, не могут его отдать, опасаясь, что это чревато ответственностью им и их семье ", - сказал министр.

Он отметил, еще одной проблемой является посттравматический синдром у людей, вернувшихся из зоны боевых действий.

"У нас продолжается седьмой год войны, и, как показывает практика международных конфликтов, именно на седьмой год начинаются серьезные, пиковые проявления этого синдрома", - заявил Монастырский.