Монастырский выступил против легализации огнестрельного оружия
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский поддерживает принятие закона об оружии, однако выступает против легализации огнестрельного оружия
Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина" .
"У нас отсутствует закон об обороте оружия, один из тех базовых нормативных актов, который должен урегулировать процесс выдачи, регистрации, обращения оружия в стране. Я являюсь одним из соавторов закона об оружии и сторонником того, что такой закон необходим. Но в то же время я не сторонник легализации гладкоствольного огнестрельного оружия в стране - собственно говоря, раздачи пистолетов ", - заявил Монастырский.
Он отметил, что осенью можно будет выйти на повторное голосование в Верховной Раде относительно этого закона, и МВД "однозначно будет поддерживать" его принятие.
По словам Монастырского, говорится об упорядочении этой сферы: создании реестра законного оружия, внедрении нормального сервисного порядка покупки оружия и продлении разрешения на охотничье оружие.
"А если мы говорим о незаконном оружии, то не стоит переоценивать: по сведениям, количество преступлений с использованием оружия не столь велико, оно просто есть пиковым в общественном сознании: " где взорвалась граната ". Здесь помогут только профилактика и так называемые месячники добровольной сдачи оружия. Те, кто держат у себя привезенное из АТО оружие, не могут его отдать, опасаясь, что это чревато ответственностью им и их семье ", - сказал министр.
Он отметил, еще одной проблемой является посттравматический синдром у людей, вернувшихся из зоны боевых действий.
"У нас продолжается седьмой год войны, и, как показывает практика международных конфликтов, именно на седьмой год начинаются серьезные, пиковые проявления этого синдрома", - заявил Монастырский.
- Напомним, 4 марта Верховная Рада отклонила законопроект №4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему", а также альтернативный к нему проект №4335-1. В частности, законопроект №4335 предлагал разрешить приобретение и хранение оружия, тогда как альтернативный проект №4335-1 предусматривал разрешение и на его ношение.
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