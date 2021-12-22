Монастырский: водителя "слуги" Галушка оштрафовали и лишили водительских прав на год, для нардепа не нашли статьи в законе за оскорбления полицейских

Об этом Монастырский написал в Facebook.



"Информирую, что водитель народного депутата, ставший сегодня известен на всю страну не с лучшей стороны из-за манеры общения с полицейским, привлечен к административной ответственности по статье 130 Кодекса об админнарушениях за отказ пройти освидетельствование", - отметил министр.



Печерский районный суд Киева лишил водителя управления на 1 год и назначил ему штраф в размере 10 200 тыс. грн.



В то же время Монастырский подчеркнул, что в Украине до сих пор невозможно привлечь человека к ответственности за оскорбление полицейских.



"В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект № 5050-1, предлагающий ввести ответственность за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1700 грн. Надеюсь, народные депутаты примут этот законопроект и защитят право полицейских на уважение в случаях, когда их действия защищает Закон ", - написал глава МВД.



Напомним, в сети появилось снятое в декабре 2020 года видео, на котором нардеп-"слуга" Николай Галушко оскорбляет патрульных за остановку его авто: употребляет в отношении полицейских нецензурную брань и называет их дебилами и наркоманами.

Представитель парламентской фракции партии "Слуга Народа" Юлия Палийчук назвала публикацию видео, на котором нардеп-"слуга" Николай Галушко оскорбляет полицейских, местью со стороны эксминистра Арсена Авакова за голосование по его отставке.

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