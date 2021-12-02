Монастырский: весной 2022 года полноценно заработает Единый реестр оружия

Об этом сообщает пресс-служба МВД.



"В начале следующего года мы презентуем Единый реестр оружия, также существенно преодолеет коррупционную составляющую. Эта сфера вызвала много замечаний. Уже в марте-апреле реестр заработает полноценно", - сказал Монастырский.



Министр отметил, что вторжение Реестра является частью внедрения цифровых технологий в МВД.



Ранее, 26 октября, на совместном совещании руководителей правоохранительных органов по вопросам противодействия правонарушениям в сфере незаконного обращения оружия, взрывчатых веществ, наркотических средств, а также торговли людьми Монастырский сказал , что создание такого реестра усилит законодательное регулирование обращения оружия.



Монастырский утверждает, что на территории Украины, кроме огнестрельного оружия, есть "достаточно большое количество стволов" - травматического и стартового оружия, обращение которого также не урегулировано.



"Мы также видим много случаев по переработке данного оружия на собственно то, которое может быть боевым и эта проблема приобретает из года в год все больший характер. Кроме того, сейчас мы работаем с производителями, чтобы травматическое оружие не могло быть переработанным на боевое", – сказал глава МВД.

Напомним, 6 ноября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил , что поддерживает принятие закона об оружии, однако выступает против легализации огнестрельного оружия.