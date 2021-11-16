Монастырский в разговоре с комиссаром ЕС: Есть все основания ждать вероятной эскалации и наращивания мигрантов на украинско-белорусской границе

Об этом сообщает пресс-служба МВД.



"Оценка происходящего на границе с Беларусью, странами Балтии и Польши дает все основания прогнозировать вероятную эскалацию и наращивание нелегальной миграции на украинско-белорусской границе, в связи с чем Украина усиливает его охрану", - говорится в сообщении.



Монастырский подчеркнул, что Украина заинтересована в том, чтобы совместно с ЕС противостоять угрозам гибридного характера.



"Мы рассматриваем ситуацию на белорусско-польской границе в контексте стратегии Кремля по ослаблению Евросоюза", - сказал министр МВД.



Он обратил внимание европейских партнеров на проект "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине (EU4IBM)", а именно на целесообразность использования второй фазы для противостояния угрозе.



Вторая фаза проекта предусматривает обустройство украино-белорусского участка границы и улучшение материально-технической базы пограничников, чтобы они противодействовали незаконной миграции и перемещению контрабанды.



Проект EU4IBM направлен на поддержку внедрения реформ, приближающих украинскую систему управления границами к стандартам и передовой практике Европейского Союза в рамках Стратегии интегрированного управления границами Украины. Его реализуют с декабря 2019 г. по июнь 2022 г.

Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.

Утром 10 ноября сообщалось, что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.

15 ноября Минобороны Польши сообщило, что на границе с Беларусью находятся около 3,5 тыс. мигрантов, а с белорусской стороны раздавались выстрелы.

Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас заявил, что миграционный кризис на европейских границах может быть прикрытием для активных действий России против Украины.

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