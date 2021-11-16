Монастырский в разговоре с комиссаром ЕС: Есть все основания ждать вероятной эскалации и наращивания мигрантов на украинско-белорусской границе
Глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский и комиссар ЕС по внутренним делам Льва Йоханссон обсудили по телефону обострение ситуации на границах ЕС
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Оценка происходящего на границе с Беларусью, странами Балтии и Польши дает все основания прогнозировать вероятную эскалацию и наращивание нелегальной миграции на украинско-белорусской границе, в связи с чем Украина усиливает его охрану", - говорится в сообщении.
Монастырский подчеркнул, что Украина заинтересована в том, чтобы совместно с ЕС противостоять угрозам гибридного характера.
"Мы рассматриваем ситуацию на белорусско-польской границе в контексте стратегии Кремля по ослаблению Евросоюза", - сказал министр МВД.
Он обратил внимание европейских партнеров на проект "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине (EU4IBM)", а именно на целесообразность использования второй фазы для противостояния угрозе.
Вторая фаза проекта предусматривает обустройство украино-белорусского участка границы и улучшение материально-технической базы пограничников, чтобы они противодействовали незаконной миграции и перемещению контрабанды.
Проект EU4IBM направлен на поддержку внедрения реформ, приближающих украинскую систему управления границами к стандартам и передовой практике Европейского Союза в рамках Стратегии интегрированного управления границами Украины. Его реализуют с декабря 2019 г. по июнь 2022 г.
- Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.
- Утром 10 ноября сообщалось, что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.
- 15 ноября Минобороны Польши сообщило, что на границе с Беларусью находятся около 3,5 тыс. мигрантов, а с белорусской стороны раздавались выстрелы.
- Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас заявил, что миграционный кризис на европейских границах может быть прикрытием для активных действий России против Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.57
-
EUR
Покупка 29.85Продажа 30.28
- Актуальное
- Важное