Монастырский требует запретить использовать источники открытого огня в реанимациях

Об этом Монастырский написал в Facebook.

"Хочу подчеркнуть, что важно жестко соблюдать правила противопожарной безопасности в медучреждениях. Прежде всего в ковидных отделениях. Я требую от руководителей медицинских учреждений организовать неукоснительное соблюдение правил противопожарной безопасности, которые запрещают иметь источники открытого огня в реанимационных отделениях, тем более, где работают". , – написал министр.

Монастырский подчеркнул, что от соблюдения правил безопасности зависит жизнь врачей и пациентов. В частности, он подчеркнул, что заупокойная свеча в Косовской больнице Ивано-Франковской области превратилась в трагедию.

Огонь, вызванный свечой, потушили за 20 мин, однако три человека, находившиеся в реанимации в тяжелом состоянии, погибли. Еще трое врачей получили ожоги разной тяжести – от 20% до 80%.

"Это санитарка, медицинская сестра и врач анестезиолог. Сейчас за одной из трех пострадавших в результате трагедии, направлен санитарный самолет ГСЧС для ее быстрой эвакуации в специализированный ожоговый центр во Второй городской больнице Киева", - сообщил Монастырский.

Напомним, Минздрав сообщил о взрыве в Косовской ЦРБ и двоих погибших. Глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук заявила, что во время инцидента три человека погибли в результате пожара, еще один человек скончался от COVID-19.

МВД сообщило, что причиной возгорания было использование свечи в помещении с кислородными концентраторами.



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