Монастырский рассказал, сколько времени нужно на разминирование одного населенного пункта

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.

"Мы понимаем, что для полного разминирования нам нужны будут годы. Но для разминирования одного среднего населенного пункта мы тратим до месяца, для того чтобы разминировать жилые дома, дороги, дороги к объектам электроснабжения и тепла. И в течение месяца, параллельно с тем, как разминируются объекты жизнеобеспечения, начинается восстановление электричества, тепла, правопорядка, все то, что в первую очередь нужно для людей", - рассказал Монастырский.

В настоящее время более 60% пиротехников ГСЧС и Нацполиции сосредоточены в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях для гуманитарного разминирования.

"Фактически за это время было разминировано на деоккупированных территориях более 64 тыс. гектаров. Это большая территория, и проводится (разминирование – ред.) в чрезвычайно быстром темпе. Сравнивая с темпами наших коллег, приезжающих нам помогать из международных организаций, пиротехники ГСЧС работают в 100 раз быстрее. Это не какие-то слова красивые, а реальные замеры. Потому что для того, чтобы восстановить свет, каждый час на счету. Работают очень большие команды, мы постоянно увеличиваем количество пиротехников, которые у нас работают", - добавил Монастырский.

Правительство США выделило из фондов Агентства по международному развитию (USAID) $55 млн на ремонт и поддержку работы инфраструктуры теплоснабжения в 19 регионах Украины.

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