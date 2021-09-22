Монастырский рассказал о расследовании нападения на Шефира и показал пули, которыми ранили водителя
Глава МВД Денис Монастырский сообщил, что водителя первого помощника президента Сергея Шефира прооперировали и ему ничего не угрожает. Также он рассказал о состоянии расследования
Об этом министр написал на своей странице в Facebook.
"Водитель Сергея Шефира прооперирован, сейчас ему ничто не угрожает. Перед тем, как отправиться в больницу, он успел указать на место, откуда осуществлялись выстрелы, что позволило следователям максимально оперативно и качественно осуществить осмотр места событий и необходимые следственные действия. Поэтому ситуация на контроле ", - сообщил Монастырский.
По его словам, к следственно-розыскным действиям привлечены оперативники и следователи Национальной полиции, кинологической службы, Нацгвардии, сотрудники СБУ.
"Хочу подчеркнуть, что покушение происходило с целью убийства. Если кто-то думает, что может запугать таким образом руководство страны, он глубоко ошибается. Путь реформ и изменений в стране не остановить. На фото ниже: пули, которые хирурги извлекли из бедра водителя Сергея Шефира ", - сообщил министр.
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