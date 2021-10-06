Монастырский: Полиция приобщила видео из кабинета председателя правления "Укрэксимбанка" Мецгера к материалам расследования

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

"Полиция уже привлекла к материалам расследования распространенное в интернете видео из кабинета председателя правления Укрэксимбанка, на котором зафиксированы противоправные действия группы лиц в отношении журналистов "Радио Свобода ". В ближайшее время потерпевшая сторона передаст и оригинал восстановленной видеозаписи, который также будет приобщен к материалам производства в качестве вещественного доказательство и направлен на экспертизу ", - отметил он.

Монастырский подчеркнул, что по заявлению журналистов уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности было начато 4 октября.



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"Уверен, что расследование не займет много времени. И уже после получения результатов необходимых экспертиз правонарушителям будет объявлено согласованное прокуратурой подозрение. От себя добавлю, что такое поведение по отношению к сотрудникам СМИ недопустимо в демократическом обществе и обязательно получит надлежащую правовую оценку правоохранителей", - добавил он.

Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" напали во время интервью с председателем "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

В "Укрэксимбанке" нападение на журналистов "Схем" в кабинете председателя правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной" .

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство "Укрэксимбанка", который принадлежит государству, должно было сделать все для недопущения конфликта с журналистами проекта "Схемы".

В посольстве США надеются на прозрачное расследование инцидента.

В Офисе президента выступили за отстранение Евгения Мецгера с поста председателя правления "Укрэксимбанка".

Впоследствии Мецгер написал заявление о сложении полномочий на время расследования.

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