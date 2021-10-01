Монастырский: Полиция пока не нашла оружие, из которого совершили покушение на Шефира
Правоохранители обошли 430 гектаров леса в Киевской области после покушения на первого помощника президента Сергея Шефира, однако оружие найти не удалось
Об этом передает пресс-служба МВД.
Глава МВД Денис Монастырский отметил, что расследование покушения на убийство Шефира продолжается 10-й день, и сейчас "выводы делать рано".
"Монастырский добавил, что правоохранители отработали 430 гектаров леса рядом с местом преступления. Оружие пока не найдено", - сообщил он.
По словам министра, правоохранители изучают видеозаписи с частных видеокамер.
"И это один из вопросов, который будет поднимать МВД - если бы все камеры были подключении к системе "Безопасная страна", отработка в уголовном производстве проходила бы быстрее", - сказал он.
Правоохранители отработали все первоочередные следственные действия по этому уголовному производству.
- Утром 22 сентября возле села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского, в прошлом сценариста и продюсера студии "Квартал 95", выходца из Кривого Рога Сергея Шефира. Авто Шефира не бронированное. Услугами охраны он не пользуется.
- Нацполиция рассматривает три основные версии покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.
- По словам советника главы МВД Антона Геращенко, основная версия покушения на Шефира - это политическое убийство для устрашения президента и его ближайшего окружения. Также к расследованию привлечено ГБР.
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