Монастырский: Полиция пока не нашла оружие, из которого совершили покушение на Шефира

Об этом передает пресс-служба МВД.

Глава МВД Денис Монастырский отметил, что расследование покушения на убийство Шефира продолжается 10-й день, и сейчас "выводы делать рано".

"Монастырский добавил, что правоохранители отработали 430 гектаров леса рядом с местом преступления. Оружие пока не найдено", - сообщил он.

По словам министра, правоохранители изучают видеозаписи с частных видеокамер.

"И это один из вопросов, который будет поднимать МВД - если бы все камеры были подключении к системе "Безопасная страна", отработка в уголовном производстве проходила бы быстрее", - сказал он. Правоохранители отработали все первоочередные следственные действия по этому уголовному производству. Утром 22 сентября возле села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского, в прошлом сценариста и продюсера студии "Квартал 95", выходца из Кривого Рога Сергея Шефира. Авто Шефира не бронированное. Услугами охраны он не пользуется.

Нацполиция рассматривает три основные версии покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, основная версия покушения на Шефира - это политическое убийство для устрашения президента и его ближайшего окружения. Также к расследованию привлечено ГБР.

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