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Главная Криминал Монастырский: Полиция пока не нашла оружие, из которого совершили покушение на Шефира

Монастырский: Полиция пока не нашла оружие, из которого совершили покушение на Шефира

1 октября, 2021 пятница
19:16
Криминал Монастырський

Правоохранители обошли 430 гектаров леса в Киевской области после покушения на первого помощника президента Сергея Шефира, однако оружие найти не удалось

Об этом передает пресс-служба МВД.

Глава МВД Денис Монастырский отметил, что расследование покушения на убийство Шефира продолжается 10-й день, и сейчас "выводы делать рано".

"Монастырский добавил, что правоохранители отработали 430 гектаров леса рядом с местом преступления. Оружие пока не найдено", - сообщил он.

По словам министра, правоохранители изучают видеозаписи с частных видеокамер.

"И это один из вопросов, который будет поднимать МВД - если бы все камеры были подключении к системе "Безопасная страна", отработка в уголовном производстве проходила бы быстрее", - сказал он.

Правоохранители отработали все первоочередные следственные действия по этому уголовному производству.

  • Утром 22 сентября возле села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского, в прошлом сценариста и продюсера студии "Квартал 95", выходца из Кривого Рога Сергея Шефира. Авто Шефира не бронированное. Услугами охраны он не пользуется.
  • Нацполиция рассматривает три основные версии покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.
  • По словам советника главы МВД Антона Геращенко, основная версия покушения на Шефира - это политическое убийство для устрашения президента и его ближайшего окружения. Также к расследованию привлечено ГБР.

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Общество
Сергей Шефир
Денис Монастирский
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