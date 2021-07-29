Монастырский: полиция будет контролировать соблюдение автоперевозчиками габаритно-весовых норм

Об этом сообщает пресс-служба МВД.



"Мы достигли договоренностей с руководством Министерства инфраструктуры относительно того, что полиция присоединится к защите и сохранению украинских дорог. В частности, состоится передача функций контроля за соблюдением автоперевозчиками требований законодательства и норм на автомобильном транспорте в сферу компетенции Нацполиции. Это касается как международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов, так и внутренних перевозок, габаритного контроля, контроля за режимом труда и отдыха", - заявил министр.

Он добавил, что для этого понадобятся изменения в законодательстве об автомобильном транспорте, Кодексе Украины об административных правонарушениях, Бюджетном кодексе и других нормативно-правовых актах.

"Для того, чтобы осуществить эту работу, нужно провести аудит материально-технической базы Укртрансбезопасности, мест проведения габаритно-весового контроля, состояние, потенциальную пригодность, сертификации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МВД предложит построить сеть низкоскоростных высокоточных площадок для автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых норм. Он предположил, что таких площадок будет около сотни.