Монастырский: полиция будет контролировать соблюдение автоперевозчиками габаритно-весовых норм
Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что полиция будет контролировать соблюдение автоперевозчиками требований законодательства на автотранспорте
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Мы достигли договоренностей с руководством Министерства инфраструктуры относительно того, что полиция присоединится к защите и сохранению украинских дорог. В частности, состоится передача функций контроля за соблюдением автоперевозчиками требований законодательства и норм на автомобильном транспорте в сферу компетенции Нацполиции. Это касается как международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов, так и внутренних перевозок, габаритного контроля, контроля за режимом труда и отдыха", - заявил министр.
Он добавил, что для этого понадобятся изменения в законодательстве об автомобильном транспорте, Кодексе Украины об административных правонарушениях, Бюджетном кодексе и других нормативно-правовых актах.
"Для того, чтобы осуществить эту работу, нужно провести аудит материально-технической базы Укртрансбезопасности, мест проведения габаритно-весового контроля, состояние, потенциальную пригодность, сертификации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что МВД предложит построить сеть низкоскоростных высокоточных площадок для автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых норм. Он предположил, что таких площадок будет около сотни.
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