Монастырский отстранил от должности своего заместителя, который угрожал полицейским на блокпосту в Краматорске

Об этом Монастырский сообщил в Facebook.

По его словам, на период дисциплинарного производства Александр Гогилашвили будет отстранен от исполнения обязанностей.

"Из-за событий на блокпосту в Донецкой области с участием заместителя министра Александра Гогилашвили мною инициирован перед премьер-министром Украины и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы. На период дисциплинарного производства я буду предлагать правительству отстранить Александр Гогилашвили от занимаемой должности для чего подписал соответствующее представление Кабинету министров Украины", - написал Монастырский.

Александр Гогилашвили устроил скандал с полицейскими на блокпосту в Краматорске. Чиновник на авто направлялся в зону операции Объединенных сил.

Канал "Последняя капля", опубликовал в YouTube видео, на котором зафиксировано дерзкое поведение чиновника.

При въезде в Донецкую область полиция остановила автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Гогилашвили из-за этого разозлился и начал угрожать работникам полиции, оскорблять их и лезть в драку.

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