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Монастырский и Сухачев знали все материалы и обстоятельства ДТП с нардепом-"слугой" Трухиным, - адвокат

4 февраля, 2022 пятница
21:10
Криминал

Адвокат Татьяна Козаченко считает, что руководители правоохранительных органов знали обо всех обстоятельствах ДТП с участием народного депутата от "Слуги Народа" Александра Трухина

Об этом она сказала в программе "ПолитКлуб Виталия Портникова" на Еспресо.TV.

"Я хочу давать оценку уже не Трухину, ему должен поставить оценку правоохранительный орган. Опасность для меня как для юриста совсем в другом. Для меня совершенно очевидно, что невозможно спускать такое дело "на тормозах", закрывать или делать, если нет распоряжения от первых лиц правоохранительных органов. Я могу абсолютно осознанно утверждать, что глава МВД (Денис Монастырский, - ред.) и директор ГБР (Алексей Сухачев, - ред.), в связи с тем, что сначала один орган расследовал, затем - другой, знали обо всех материалах и обстоятельствах дела", - заявила Козаченко.

Она добавила, что прокуратура, как процессуальный руководитель, проводила и давала разрешения на все необходимые действия.

"У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. Эти люди, и это обычная практика, принимали участие в сокрытии преступления. Они по-прежнему находятся на должности и представляют опасность, а то, что произошло с Трухиным – у нас такие случаи бывают очень часто. Начиная с того, что судьи пьют за рулем. Первый раз в таком формате поймали и показали, это стало возможным только потому, что небезразличные люди, имеющие доступ к видео, сделали все, чтобы его увидело общество", - подытожила адвокат.

 

  • Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ГБР.
  • Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали.
  • Журналисты обнародовали видео, на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.
  • 2 февраля 2022 года нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга Народа". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключение нардепа.
  • МВД назвало дело "слуги" Трухина подследственным ГБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом.
  • 4 февраля глава МВД Денис Монастырский заявляет, что не видел видео с места ДТП с участием нардепа-слуги Александра Трухина до того, как его обнародовали журналисты.

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Виталий Портников
ГБР
Слуга народу
Александр Трухин
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