Монастырский анонсировал новые подозрения по делу хищения средств Дельта банка
Министр внутренних дел Денис Монастырский анонсировал новые подозрения по делу хищения средств вкладчиков Дельта банка
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
"Уверен, что это не последнее подозрение как в деле Дельта банка, так и в других делах, где отдельные банкиры цинично грабили своих вкладчиков", - цитирует пресс-служба слова Монастырского.
По его словам, с 2008 года в Украине обанкротилось более сотни банковских учреждений, а более полутора миллиона украинцев потеряли свои сбережения из-за злоупотребления владельцев и менеджмента банков.
По данным правоохранителей, владельцы и топменеджеры таких банков строили на разворованные деньги дворцы под Киевом и вкладывали средства в собственный бизнес.
- Напомним, 11 октября правоохранители арестовали одного из совладельцев Дельта банка с миллиардным залогом по делу о растрате 1 млрд грн денег банка.
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