Монастырский анонсировал новые подозрения по делу хищения средств Дельта банка

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.



"Уверен, что это не последнее подозрение как в деле Дельта банка, так и в других делах, где отдельные банкиры цинично грабили своих вкладчиков", - цитирует пресс-служба слова Монастырского.



По его словам, с 2008 года в Украине обанкротилось более сотни банковских учреждений, а более полутора миллиона украинцев потеряли свои сбережения из-за злоупотребления владельцев и менеджмента банков.



По данным правоохранителей, владельцы и топменеджеры таких банков строили на разворованные деньги дворцы под Киевом и вкладывали средства в собственный бизнес.

Напомним, 11 октября правоохранители арестовали одного из совладельцев Дельта банка с миллиардным залогом по делу о растрате 1 млрд грн денег банка.