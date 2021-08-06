Монастриський и Клименко отрицают отставку главы киевской полиции Крищенко

Об этом министр Денис Монастырский заявил в комментарии РБК-Украина .

"Он в полной мере выполняет свои обязанности", - заявил он.

Монастырский не назвал причин, по которым Крищенко отсутствовал на совещании в пятницу.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что не владеет информацией об отставке Крищенко.

"Решение об увольнении заместителя главы Нацполиции - начальника полиции Киева принимает министр внутренних дел. Он пишет заявление об отставке на имя министра, я его только могу уволить с Нацполиции", - заявил он.

Клименко тоже не назвал причин, почему Крищенко не было на совещании.

5 августа ряд СМИ писали, что Андрей Крищенко уходит с должности.