Монастриський и Клименко отрицают отставку главы киевской полиции Крищенко
В МВД и Нацполиции заявляют, что начальник полиции Киева Андрей Крищенко продолжает работу
Об этом министр Денис Монастырский заявил в комментарии РБК-Украина .
"Он в полной мере выполняет свои обязанности", - заявил он.
Монастырский не назвал причин, по которым Крищенко отсутствовал на совещании в пятницу.
Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что не владеет информацией об отставке Крищенко.
"Решение об увольнении заместителя главы Нацполиции - начальника полиции Киева принимает министр внутренних дел. Он пишет заявление об отставке на имя министра, я его только могу уволить с Нацполиции", - заявил он.
Клименко тоже не назвал причин, почему Крищенко не было на совещании.
- 5 августа ряд СМИ писали, что Андрей Крищенко уходит с должности.
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