"Монако" - "Шахтер": составы команд на топ-матч Лиги чемпионов
В плей-офф-раунде квалификации Лиги чемпионов "Шахтер" встретится с французским "Монако"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры уверены, что "Монако" является безоговорочным фаворитом матча, на победу французов коэффициент 1,77. В "Шахтер" фактически не верят - 5,50. Ничья оценивается в 4,04.
В третьем квалификационном раунде ЛЧ "Шахтер" прошел бельгийский "Генк", а соперник украинцев в плей-офф - "Монако" оказался сильнее пражской "Спарты".
Украинцы также с особым интересом будут наблюдать за матчами клубов, которые связаны с нашими соотечественниками. "Бенфика" Романа Яремчука сыграет с нидерландским ПСВ, "Ференцварош" Игоря Харатина и Александра Зубкова будут соревноваться со швейцарским "Янг Бойз", а "Лудогорец" Игоря Пластуна сыграет против шведского "Мальме".
Молдовский "Шериф", который тренирует Юрий Вернидуб, сыграет против загребского "Динамо".
Матчи плей-офф-раунда ЛЧ состоятся 17 и 24 августа. Победители сыграют в групповом раунде турнира.
Лига чемпионов
Квалификация. Плей-офф
"Монако" (Франция) - "Шахтер" (Украина)
"Монако": Маецки, Сидибе, Марипан, Бадьяшиль, Кайо Энрике, Мартинш, Тчуамени, Фофана, Головин, Фолланд, Бен-Еддер.
"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Майкон, Антонио, Тете, Педринью, Соломон, Траоре.
Монако, стадион «Стад Луи II"
Начало в 22:00
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- 10 августа в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" обыграл бельгийский "Генк".
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