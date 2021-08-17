"Монако" - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В третьем квалификационном раунде ЛЧ "Шахтер" прошел бельгийский "Генк", а соперник украинцев в плей-офф - "Монако" оказался сильнее пражской "Спарты".



Украинцы также с особым интересом будут наблюдать за матчами клубов, которые связаны с нашими соотечественниками. "Бенфика" Романа Яремчука сыграет с нидерландским ПСВ, "Ференцварош" Игоря Харатина и Александра Зубкова будет соревноваться со швейцарским "Янг Бойз", а "Лудогорец" Игоря Пластуна будет играть против шведского "Мальме".



Молдавский "Шериф", который тренирует Юрий Вернидуб, сыграет против загребского "Динамо".



Матчи плей-офф раунда ЛЧ состоятся 17 и 24 августа. Победители сыграют в групповом раунде турнира.



Лига чемпионов



Квалификация. Плей-офф

"Монако" (Франция) - "Шахтер" (Украина)



Монако, стадион «Стад Луи II"



Начало в 22:00



Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"





10 августа в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" обыграл бельгийский "Генк".

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