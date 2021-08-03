"Монако" победил "Спарту" в скандальном матче соперников "Шахтера" в ЛЧ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Монако" победил пражскую "Спарту" на выезде, забив сопернику два мяча. За французов голами отметились Орельен Чуамени и Кевин Фолланд.



Матч запомнился также скандальным моментом. Арбитру пришлось остановить игру из-за жалобы игроков "Монако". Французские игроки сообщили судьи о расистских выкриках со стороны болельщиков на трибунах.



Арбитр завел футболистов в подтрибунное помещение и впоследствии игру восстановил.



Ответный матч состоится через неделю - 11 августа. Именно с победителем этой пары сыграет донецкий "Шахтер", если пройдет "Генк".



Лига чемпионов



Квалификация. 3-й раунд



Первый матч



3 августа



"Спарта" Прага (Чехия) - "Монако" (Франция) 0: 2



Голы: Чуамени, 37, Фолланд, 59

2 августа стало известно, что в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер", в случае выигрыша над "Генк" сыграет против победителя пары "Монако" - "Спарта" .