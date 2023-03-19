Об этом сообщило издание Lb.ua.

В частности, авторы листовок ссылаются на статью 47 Конституции Украины и право каждого гражданина на жилье. А также возможность выселения зарегистрированных по месту жительства лиц только по решению суда.

"В случае, если Ваше местожительство зарегистрировано в помещении, в котором Вы живете, принудительное выселение может иметь место исключительно на основании решения суда", - говорится в документе.

Отмечается, что в случае, если обитателей монастыря пытаются выселить или не пропускают на территорию проживания, по инструкции им следует вызвать полицию, позвонить в Офис генпрокурора, Кабмин, МВД, Минкульт, Офис президента, а также в ГБР, если "противоправные действия" совершают сотрудники полиции. Также пригласить журналистов и параллельно снимать происходящее.

"Во время общения с теми, кому звоните, сообщаете Вашу фамилию, имя, отчество, место, где Вы в настоящее время находитесь, выкладываете всю известную Вам информацию о лицах, препятствующих добраться до собственного жилья и просите помочь восстановить ваше право на проживание", - рекомендуют авторы открыток.