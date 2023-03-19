Монахи Московского патриархата получили инструкции на случай принудительного выселения из Лавры, - СМИ
Среди монахов мужского монастыря УПЦ в Киево-Печерской Лавре распространяют листовки, как вести себя на случай принудительного выселения из жилых помещений
Об этом сообщило издание Lb.ua.
В частности, авторы листовок ссылаются на статью 47 Конституции Украины и право каждого гражданина на жилье. А также возможность выселения зарегистрированных по месту жительства лиц только по решению суда.
"В случае, если Ваше местожительство зарегистрировано в помещении, в котором Вы живете, принудительное выселение может иметь место исключительно на основании решения суда", - говорится в документе.
Отмечается, что в случае, если обитателей монастыря пытаются выселить или не пропускают на территорию проживания, по инструкции им следует вызвать полицию, позвонить в Офис генпрокурора, Кабмин, МВД, Минкульт, Офис президента, а также в ГБР, если "противоправные действия" совершают сотрудники полиции. Также пригласить журналистов и параллельно снимать происходящее.
"Во время общения с теми, кому звоните, сообщаете Вашу фамилию, имя, отчество, место, где Вы в настоящее время находитесь, выкладываете всю известную Вам информацию о лицах, препятствующих добраться до собственного жилья и просите помочь восстановить ваше право на проживание", - рекомендуют авторы открыток.
- 10 марта сообщалось, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение.
- В пятницу, 10 марта, УПЦ МП отреагировала на требование освободить здание Киево-Печерской лавры.
- 18 марта митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в своем обращении к братии Киево-Печерской Свято-Успенской лавры и общественности заявил, что о закрытии монастыря в Лавре и прекращении в нем молитвы речь не идет.
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