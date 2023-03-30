Монах на Мерседесе работает на российские спецслужбы, - офицер батальона "Свобода" НГУ Ильенко

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Заявления бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла Лебедя - это прямые угрозы Верховному Главнокомандующему Украины во время войны. Он открыто угрожает семье президента, и это российский стиль устрашения. Митрополит Павел получил прозвище Павел Мерседес. Он монах, а ка монах может ездить на Мерседесе? Вот так работает российская церковь. Монах на Мерседесе ведет лакшеры жизнь, имеет много разного бизнеса, имеет много поместий. Он ведет себя как гламурная персона. Так выглядит российская церковь", - подчеркнул Ильенко.

По словам Андрея Ильенко, в УПЦ МП служат вороватые чиновники в рясах, еще работающие на российские спецслужбы.

"Митрополит Павел позволил себе перейти определенные границы. Реакция со стороны власти должна быть серьезной. Вся верхушка УПЦ МП должна отвечать по закону, они должны быть за решеткой. СБУ есть за что браться, начиная с государственной измены и подрывной деятельности во время войны, завершая бизнес-деятельностью УПЦ МП", - добавил Ильенко.

10 марта стало известно, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение.

20 марта члены Священного Синода УПЦ МП во главе с митрополитом Онуфрием пришли в ОПУ добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским. В аудиенции им было отказано, встреча состоялась с чиновниками ОПУ.

21 марта в Киево-Печерской лавре начала работу комиссия, которая определяла состояние сохранения музейных экспонатов – на время комиссии закрыли вход в пещеры с мощами и ряд храмов.

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата 23 марта заявил , что будет защищать Киево-Печерскую лавру "всеми законными средствами" и не покинет ее территорию после 29 марта

28 марта ПЦУ создала организацию "Почаевская Свято-Успенская лавра" и пригласила к единению монахов Киево-Печерской лавры.

29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру. На территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, а представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника.

Бывший глава Киево-Печерской лавры митрополит Павел Мерседес Лебедь записал видео с угрозами президенту Украины Владимиру Зеленскому







































