МОН выделило 754,9 млн грн на печать украинских школьных учебников, а международные партнеры – 238,1 млн грн

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Сейчас за средства доноров опубликовали учебники по математике и украинскому языку - 100%, а по природоведческой отрасли - 74%. Также печатаются новые учебники украинской литературы, информатики, иностранной литературы и языков. За счет госбюджета печатают учебники по истории Украины.

По состоянию на 12 сентября для 6-го класса опубликовано 116 названий оригинальных и переводных учебников тиражом в 4 769 768 экземпляров и доставлено 4 665 728 экземпляров – 97,82% от плана доставки.

За средства госбюджета также напечатали учебники для национальных меньшинств и детей с особыми образовательными потребностями, а благодаря донорам будут напечатаны учебники шрифтом Брайля.

МОН заявляет, что в первую очередь нужно обеспечить книгами шестые и пятые классы, потому что это классы НУШ (новой украинской школы), для которых учебники были только в электронном формате.

Для учащихся первых и десятых классов средств на обеспечение печати новых учебников нет, но они могут использовать учебники к действующим программам. МОН призывает школы не требовать от родителей покупать учебники и тетради с печатной основой, ведь школы могут відать школьникам учебники к действующим программам, которые уже есть в библиотеках.