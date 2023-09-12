МОН выделило 754,9 млн грн на печать украинских школьных учебников, а международные партнеры – 238,1 млн грн
В 2023 году МОН выделило на печать учебников 754,9 млн грн, но этого было недостаточно, поэтому привлекло международных партнеров, профинансировавших печать и доставку учебников на 238,1 млн грн
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Сейчас за средства доноров опубликовали учебники по математике и украинскому языку - 100%, а по природоведческой отрасли - 74%. Также печатаются новые учебники украинской литературы, информатики, иностранной литературы и языков. За счет госбюджета печатают учебники по истории Украины.
По состоянию на 12 сентября для 6-го класса опубликовано 116 названий оригинальных и переводных учебников тиражом в 4 769 768 экземпляров и доставлено 4 665 728 экземпляров – 97,82% от плана доставки.
За средства госбюджета также напечатали учебники для национальных меньшинств и детей с особыми образовательными потребностями, а благодаря донорам будут напечатаны учебники шрифтом Брайля.
МОН заявляет, что в первую очередь нужно обеспечить книгами шестые и пятые классы, потому что это классы НУШ (новой украинской школы), для которых учебники были только в электронном формате.
Для учащихся первых и десятых классов средств на обеспечение печати новых учебников нет, но они могут использовать учебники к действующим программам. МОН призывает школы не требовать от родителей покупать учебники и тетради с печатной основой, ведь школы могут відать школьникам учебники к действующим программам, которые уже есть в библиотеках.
- Ранее МОН предоставило разъяснение о возможности выбирать форму обучения ребенка в школе.
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