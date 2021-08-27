МОН ввело электронные свидетельства о начальном образовании

Об этом сообщает Правительственный портал.



Согласно сообщению, Минобразования утвердило приказ согласно которому документы об образовании будут выдаваться на каждом уровне полного общего среднего образования.



"Для свидетельств о начальном образовании введена новая процедура их заказа, изготовления и получения. Весь процесс заказа, изготовления и учета свидетельств о начальном образовании будет осуществляться в электронной форме", - говорится в сообщении.



Отмечается, что это поможет обеспечить выдачу таких свидетельств и их бумажных копий в кратчайшие сроки, избежать изготовления дубликатов утраченных документов и быстро исправлять ошибки в таких свидетельствах. Кроме того, это уменьшит затраты на изготовление документов об образовании и уменьшит бюрократизацию системы управления образованием.



Отмечается, что оригинал электронного свидетельства о начальном образовании будет создаваться по образцу, утвержденному Минобразования, и храниться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО) в Реестре документов об образовании. Свидетельство нельзя воспроизводить в пластиковой карточке и не потребует приложения на специальном бланке. Школе не нужно учитывать выдачу свидетельств о начальном образовании.



При этом по желанию родителей школа будет выдавать им бумажную копию электронного свидетельства, заверенную подписью директора школы и печатью в течение 5 дней после обращения.

Результаты годового оценивания и государственной итоговой аттестации учеников будут отображаться в свидетельстве достижений.

Если ученик имеет нарушения зрения, по желанию родителей может быть изготовлена бумажная копия электронного свидетельства с использованием шрифта Брайля.