МОН ввел инструмент от ЮНИСЕФ для оценки безопасности и доступности школ

Об этом сообщает пресс-служба МОН.



В частности, инструмент "Экспресс-оценка", разработанный МОН в рамках концепции "Безопасная и дружественная к ребенку школа", позволяет проверить санитарные условия в учебном заведении, равенство возможностей для всех учащихся, качество образовательного процесса, защиту и заботу о соискателях образования и вовлеченность учащихся, семей и местных общин.



Результаты оценки учебного заведения позволяют определить его сильные и слабые стороны и запланировать мероприятия по усовершенствованию.



Инструмент станет частью национальной системы автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента ( АИКОМ ).



Чтобы воспользоваться онлайн-инструментом и провести мониторинг, учебное заведение должно зарегистрироваться на платформе АИКОМ.



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