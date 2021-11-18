МОН ввел инструмент от ЮНИСЕФ для оценки безопасности и доступности школ
Министерство образования представило онлайн-инструмент для мониторинга уровня безопасности и комфорта школ. Он создан в сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
В частности, инструмент "Экспресс-оценка", разработанный МОН в рамках концепции "Безопасная и дружественная к ребенку школа", позволяет проверить санитарные условия в учебном заведении, равенство возможностей для всех учащихся, качество образовательного процесса, защиту и заботу о соискателях образования и вовлеченность учащихся, семей и местных общин.
Результаты оценки учебного заведения позволяют определить его сильные и слабые стороны и запланировать мероприятия по усовершенствованию.
Инструмент станет частью национальной системы автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента ( АИКОМ ).
Чтобы воспользоваться онлайн-инструментом и провести мониторинг, учебное заведение должно зарегистрироваться на платформе АИКОМ.
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