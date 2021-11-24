МОН внесло изменения в порядок проведения ВНО
В среду, 24 ноября, правительство приняло изменения в общий порядок проведения внешнего независимого оценивания
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
В министерстве отметили, что внесение изменений позволит актуализировать порядок проведения ВНО, привести его в соответствие с новыми реалиями проведения экзамена, в частности в условиях карантина.
Минобразования также определило механизм привлечения представителей заведений к проведению тестирования и других экзаменов с использованием организационно-технологических процессов ВНО.
Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, тестирование основной сессии ЗНО-2022 состоится по следующему графику: физика - 23 мая; химия – 26 мая; украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая; математика, математика (задание уровня стандарта) – 3 июня; испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня; английский язык – 7 июня; история Украины – 10 июня; география – 14 июня; биология – 17 июня.
- Напомним, 15 сентября глава МОН Сергей Шкарлет заявил, что победители нынешних международных ученических олимпиад по математике, физике, информатике и химии получат президентские стипендии в размере 100 тыс. грн.
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