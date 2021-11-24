МОН внесло изменения в порядок проведения ВНО

Об этом сообщает пресс-служба МОН.



В министерстве отметили, что внесение изменений позволит актуализировать порядок проведения ВНО, привести его в соответствие с новыми реалиями проведения экзамена, в частности в условиях карантина.



Минобразования также определило механизм привлечения представителей заведений к проведению тестирования и других экзаменов с использованием организационно-технологических процессов ВНО.



Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, тестирование основной сессии ЗНО-2022 состоится по следующему графику: физика - 23 мая; химия – 26 мая; украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая; математика, математика (задание уровня стандарта) – 3 июня; испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня; английский язык – 7 июня; история Украины – 10 июня; география – 14 июня; биология – 17 июня.

Напомним, 15 сентября глава МОН Сергей Шкарлет заявил, что победители нынешних международных ученических олимпиад по математике, физике, информатике и химии получат президентские стипендии в размере 100 тыс. грн.