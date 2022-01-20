МОН: в 2022 году стипендии будут получать 40-45% студентов
Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что в Украине количество получателей академических стипендий в этом году составит 40-45%
Об этом он написал в Telegram.
"Соответствующее предложение уже поддержали коллеги из Минэкономики, Минцифры и Минфина. В настоящее время документ находится на финальной стадии согласования в Министерстве юстиции. То есть, во время ближайшего заседания правительства вопрос будет урегулирован окончательно", - отметил Шкарлетт.
Он подчеркнул, что количество студентов-стипендиатов не уменьшится, а размер стипендий – увеличится.
- Напомним, в Украине с 1 января студентам впервые за последние пять лет повысили стипендии.
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