МОН уволило чиновника, который насмехался над независимостью Украины

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовый.

"Приказ об увольнении Андрея Василенко подписан. С завтрашнего дня он больше не будет занимать ни одной должности в Министерстве образования и науки Украины", - написал он.

Министр отметил, что решение об увольнении Василенко было принято по результатам нарушенного накануне дисциплинарного производства.

"Государственная служба - это большая ответственность. И это история о служении народу своего государства. По моему убеждению, ни один человек, ставящий под сомнение независимость своей страны, независимость, за которую принесено столько жертв, не имеет права занимать государственные должности", - подчеркнул Лисовый.

Что известно о посте Василенко

В День Независимости Украины государственный эксперт в экспертной группе по вопросам цифровой трансформации образования и науки Андрей Василенко опубликовал в facebook сообщение на русском языке, в котором поразмышлял об украинской независимости и выходе стран Балтии из состава СССР.

В нем он заявил, что в 1991 году украинцы поддержали Акт провозглашения независимости якобы только благодаря "пропаганде, которой убедили жителей УССР, что стоит только устранить Союз, так сразу все хорошо станет", а сама независимость, по его словам, это "кидалово".

Василенко высказался также о независимости стран Балтии. Он заявил, что Литва, Латвия и Эстония "не знали, что творили".

"Исходя из внешнего вида Вильнюса, я сделал достаточно простые выводы: советская оккупация – это лучшее, что могло случиться с Литвой", – написал он.

Через несколько дней, 28 августа в МОН сообщили, что начали в отношении чиновника дисциплинарное производство.

"Сегодня Министерством образования и науки Украины издан приказ о нарушении дисциплинарного производства по отношению к государственному служащему Андрею Василенко, государственному эксперту в экспертной группе по вопросам цифровой трансформации образования и науки", - говорится в сообщении.

По его результатам пообещали принять "соответствующие решения".