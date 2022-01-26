МОН рекомендовало учебным заведениям перевести на "дистанционку" студентов и учеников

Об этом информирует МОН.



"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в конкретных регионах, учитывая консультации с Министерством здравоохранения, МОН рекомендует: организовать образовательный процесс в заведениях общего среднего образования для учащихся 5-11 классов с использованием технологий дистанционного обучения по меньшей мере в течение двух недель", - говорится в сообщении.



В учреждениях профессионального и профессионально-технического образования МОН рекомендует ввести дистанционную или смешанную форму обучения с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписание занятий.



Учреждениям профессионального высшего, высшего образования всех форм собственности и сфер управления рекомендовано перейти на дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля.



"Независимо от эпидемической ситуации, посещение учебных заведений соискателями дошкольного образования, учащимися специальных учебных заведений и 1-4 классов ЗОСО (заведений общего среднего образования, - ред.) разрешается", - отметили в Минобразования.



В рекомендациях говорится, что нужно провести дополнительную разъяснительную работу с коллективами по организации образовательного процесса во время карантина, а также рассказать работникам и соискателям образования о мерах по предотвращению распространения коронавируса, запрете пребывания в учебном заведении посторонних лиц.



Высшие военные учебные заведения (учреждения высшего образования со специфическими условиями обучения), военные учебные подразделения ЗВО, военные колледжи сержантского состава, профессиональные колледжи со специфическими условиями обучения организуют образовательный процесс согласно решениям государственных органов, в сфере управления которых находятся.

Напомним, главный санврач Игорь Кузин заявил, что в конце января в Украине может произойти новая вспышка коронавируса

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