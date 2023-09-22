Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество МОН рассказал о ситуации с учебниками для 5-х и 6-х классов

МОН рассказал о ситуации с учебниками для 5-х и 6-х классов

22 сентября, 2023 пятница
17:53
Общество

В Министерстве образования и науки Украины отчитались о доставке учебников для 5-х и 6-х классов по состоянию на 22 сентября: в одиннадцати областях у пятиклассников нет учебников по украинскому языку

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что школы всех областей уже получили учебники для пятого класса по математике - их печати содействовал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), и из природной отрасли - они были напечатаны за средства правительства Финляндии.

"МОН получает много сообщений по учебникам по украинскому языку. Благодаря финансированию Европейского Союза напечатано 100% книг по этому предмету. Министерство организовало доставку книг на областные базы, из которых областные администрации должны доставить учебники в школы", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что поскольку процесс доставки учебников, напечатанных за донорские средства, более сложный, процент развозки по заведениям в каждом регионе разный.

"Нужна дополнительная процедура передачи книг в сферу управления областных военных администраций и последующей передачи на учебные заведения", - пояснили в МОН.

Там рассказали, что полностью обеспечены учебниками по украинскому языку пятиклассники на Житомирщине, Сумщине, Тернопольщине, Харьковщине, в Киеве и Запорожской области.

Частично обеспечены школьники Винницкой, Донетчины (доставку планируют завершить до 22 сентября), Закарпатья, Кировоградщины, Одесщины (доставка завершается), Черкасщины и Черниговщины.

В нескольких областях продолжается оформление документов для передачи учебников на баланс управления образования и науки облгосадминистрации, а именно: в Волынской, Днепропетровской, Киевской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой областях. В Черновицкой области ОВА уже принимает учебники.

В Ивано-Франковской области доставку учебников начали 18 сентября, а в Полтавской ожидают его начало.

В МОН добавили, что, учитывая временную оккупацию левобережья Херсонщины, а также расположение правобережной части в 30-километровой зоне от линии боевых действий, учебники хранят в заведении областного подчинения.

В свою очередь, для шестиклассников за счет госбюджета напечатали 4 769 768 учебников по украинскому языку, украинской литературе, зарубежной литературе, иностранным языкам, истории, математике, естествознанию, а также учебники для национальных меньшинств и детей с особыми образовательными потребностями. Почти 100% от общего количества уже доставлены в учебные заведения.

  • В 2023 году МОН выделило на печать учебников 754,9 млн грн, но этого было недостаточно, поэтому министерство привлекло международных партнеров, профинансировавших печать и доставку учебников на 238,1 млн грн.
Украина
образование
Львовщина
Киевщина
Одещина
Сумщина
Волинь
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Винничина
Черниговщина
Донетчина
Ровенщина
Запорожская область
Харковщина
Тернопольщина
Читайте также:
Заступник командувача підводних сил Північного флоту РФ Іван Ковган
21 сентября, 2023 четверг
Среди погибших в Нагорном Карабахе "миротворцев" РФ оказался заместитель командующего подводными силами Северного флота России
21 сентября, 2023 четверг
Силы обороны продолжают успешно наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, - ISW
21 сентября, 2023 четверг
"Идет уже новый этап": генерал Маломуж объяснил активизацию врагом ракетных атак Украины
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.51
    Покупка 37.51
    Продажа 38.26
  • EUR
    Покупка 40.29
    Продажа 41.23
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
22 сентября
18:04
Украина отказалась от Манхэттенского фестиваля короткометражек из-за проведения аналогичного мероприятия в РФ
17:44
лукашенко, 9 мая 2023
"Думаете, Польша просто так давит бедную Украину?": Лукашенко запустил в отношении Зеленского пренебрежительный нарратив
17:36
OPINION
Арсений Яценюк
Война России против Украины стала среди прочего испытанием для нашей дружбы и партнерства с другими народами
17:30
ВСУ объявили ракетную угрозу, в Кременчуге прогремели взрывы
17:25
Украина запустит рынок услуг по гуманитарному разминированию через Prozorro
17:25
Борьба со стрессом у детей: МОН и фонд "Восточная Европа" запустили кампанию BraveKidsUkraine
17:03
Жозеп Боррель
Боррель сказал, станет ли конфликт с другими странами по поводу зерна препятствием для вступления Украины в ЕС
17:02
Юлиан Нагельсманн
Германия представила нового главного тренера сборной
17:00
Данилов назвал два варианта для Черноморского флота РФ и "переименовал" Севастополь
16:57
Судью из Луганщины обвинили в госизмене и еще ряде преступлений за сотрудничество с оккупантами
16:42
Украинец возглавил рейтинг WBO в полулегком весе
16:27
Обновлено
ВСУ поразили штаб Черноморского флота РФ в Севастополе
16:23
Журналист и военный Кипиани о настроениях украинцев: "Бандера и Шухевич были бы не самыми большими русофобами среди нас"
16:23
Выманили у пенсионеров более 1 млн грн, притворившись соцработниками: 9 членов преступной организации подозревают в мошенничестве
16:11
"Ситуация неприемлема": президент Иоганнис о падении российских дронов на территории Румынии
15:56
Грузия отказала в полетах подсанкционной российской авиакомпании
15:51
ООН
Репрессии в России достигли уровня сталинских времен, – ООН
15:30
Василий Стус
"Став жертвой России": Вахтанг Кипиани объяснил, почему взялся за книгу о Стусе
15:10
В "свободные" квартиры Токмака расселяют оккупантов, а те отправляют имущество собственников в РФ
15:00
Эксклюзив
ракета ATACMS
Военный эксперт: Если будет угроза падения Украине, американцы ускорят предоставление F16, ATACMS и прочего вооружения
14:59
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:46
Монобанк
Монобанк запустил новую услугу для ФОП. Подробности
14:41
Без света остается часть потребителей в 5 областях: состояние энергосистемы Украины 22 сентября
14:37
Обновлено
Число пострадавших от обстрела Курахово Донецкой области 21 сентября возросло до 16
14:33
Андрей Любка
Номинации "За вклад в победу" не будет: член Шевченковского комитета Любка объяснил почему
14:24
Иран в годовщину войны с Ираком показал новый дрон якобы самой большой дальности в мире
14:20
OPINION
В подразделении я долгожитель и счастливец
14:16
Андрей Любка о членстве в Шевченковском комитете: "Важно, чтобы премия не ассоциировалась с пожилыми людьми"
13:53
Букеровская премия - 2023: объявлен короткий список номинантов
13:42
Украина получила транш макрофинансовой помощи от ЕС на €1,5 млрд
13:39
Иран
Иранские активисты в ЕС заявляют об угрозах и преследованиях со стороны Тегерана
13:38
Пресс-релиз
"Украинская бронетехника" поставила ВСУ тысячи дефицитных 122-мм выстрелов и наращивает их производство
13:32
Кабмин
Правительство отложило создание реестра олигархов до окончания войны
13:25
ООН ЛГБТ
Эрдоган пожаловался на флаги "цветов ЛГБТ" в зале ООН
13:22
Силы обороны получат дистанционно управляемый боевой модуль "ШаБля"
13:15
Режим Лукашенко вербует вагнеровцев в свою ЧВК, - Сопротивление
13:05
В октябре во Львове состоится Экуменическая социальная неделя
12:46
На временно оккупированных территориях заработали фейковые судебные органы, - мэр Мелитополя
12:33
СБУ сообщила о подозрении владельцу телерадиокомпании "Крым", которая является главным рупором Кремля на полуострове
12:33
Эксклюзив
"Любая неправильная дипломатия украинской власти будет отображаться на беженцах": депутат Клименко об обострении между Киевом и Варшавой
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV