МОН рассказал о ситуации с учебниками для 5-х и 6-х классов
В Министерстве образования и науки Украины отчитались о доставке учебников для 5-х и 6-х классов по состоянию на 22 сентября: в одиннадцати областях у пятиклассников нет учебников по украинскому языку
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Отмечается, что школы всех областей уже получили учебники для пятого класса по математике - их печати содействовал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), и из природной отрасли - они были напечатаны за средства правительства Финляндии.
"МОН получает много сообщений по учебникам по украинскому языку. Благодаря финансированию Европейского Союза напечатано 100% книг по этому предмету. Министерство организовало доставку книг на областные базы, из которых областные администрации должны доставить учебники в школы", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что поскольку процесс доставки учебников, напечатанных за донорские средства, более сложный, процент развозки по заведениям в каждом регионе разный.
"Нужна дополнительная процедура передачи книг в сферу управления областных военных администраций и последующей передачи на учебные заведения", - пояснили в МОН.
Там рассказали, что полностью обеспечены учебниками по украинскому языку пятиклассники на Житомирщине, Сумщине, Тернопольщине, Харьковщине, в Киеве и Запорожской области.
Частично обеспечены школьники Винницкой, Донетчины (доставку планируют завершить до 22 сентября), Закарпатья, Кировоградщины, Одесщины (доставка завершается), Черкасщины и Черниговщины.
В нескольких областях продолжается оформление документов для передачи учебников на баланс управления образования и науки облгосадминистрации, а именно: в Волынской, Днепропетровской, Киевской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой областях. В Черновицкой области ОВА уже принимает учебники.
В Ивано-Франковской области доставку учебников начали 18 сентября, а в Полтавской ожидают его начало.
В МОН добавили, что, учитывая временную оккупацию левобережья Херсонщины, а также расположение правобережной части в 30-километровой зоне от линии боевых действий, учебники хранят в заведении областного подчинения.
В свою очередь, для шестиклассников за счет госбюджета напечатали 4 769 768 учебников по украинскому языку, украинской литературе, зарубежной литературе, иностранным языкам, истории, математике, естествознанию, а также учебники для национальных меньшинств и детей с особыми образовательными потребностями. Почти 100% от общего количества уже доставлены в учебные заведения.
- В 2023 году МОН выделило на печать учебников 754,9 млн грн, но этого было недостаточно, поэтому министерство привлекло международных партнеров, профинансировавших печать и доставку учебников на 238,1 млн грн.
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