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МОН призывает образовательные учреждения с 22 по 24 февраля перейти на дистанционное обучение

21 февраля, 2023 вторник
15:04
Общество

Министерство образования и науки Украины рекомендует образовательным учреждениям перейти на дистанционное обучение в годовщину войны - с 22 по 24 февраля

Об этом пишет в телеграме министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт.

Приближается дата, которая принесла страшное горе на украинскую землю. 24 февраля 2022 года началось жестокое полномасштабное военное вторжение РФ. наемники пренебрегают нормами международного гуманитарного права, для них не существует запретов на применение оружия", - напомнил министр.

Шкарлет призвал учебные заведения с 22 по 24 февраля перейти на дистанционную форму обучения.

"С целью обеспечения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, как превентивную меру перед годовщиной начала войны России против Украины, обратился к начальникам областных и Киевской городской военных администраций, руководителям учебных заведений с рекомендацией с 22 по 24 февраля 2023 года организовать образовательный процесс в учебных заведениях в дистанционном формате", - подчеркнул чиновник.

Сообщается, что по состоянию на 21 февраля в результате полномасштабной войны России против Украины повреждено 3 128 учебных заведений, из которых 441 - разрушено до основания. От рук рашистов погиб 461 ребенок, 926 получили ранения.

  • Школы Франковска также могут перейти на дистанционку 23-24 февраля.
  • Учреждения школьного образования Ривне 23-24 февраля переходят на дистанционное обучение из-за возможной угрозы обстрелов РФ в годовщину вторжения.
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