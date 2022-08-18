МОН предложило четыре формы образовательного процесса во время войны
Министерство образования и науки Украины на открытии Международной августовской педагогической научно-практической конференции "Образование, педагоги - несокрушимые в войне" представило четыре модели обучения в школах в условиях полномасштабного вторжения России
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт во время прямой трансляции на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.
В основу моделей обучения положены четыре возможных места нахождения участников образовательного процесса:
- школьники находятся или вернулись на территории, существенно отдаленные от зоны боевых действий;
- учащиеся являются внутренне перемещенными лицами;
- школьники находятся в зоне проведения боевых действий или на временно оккупированных территориях;
- учащиеся временно находятся вне Украины.
Для тех, кто находится на безопасных территориях Украины, чье местожительство не изменилось и тех, кто является внутренне перемещенными лицами, предлагают следующие формы обучения:
- очная;
- дистанционная;
- семейная (домашняя);
- смешанная;
- экстернат.
Для учащихся, находящихся за границей, предложили очную форму обучения по месту нахождения, а также:
- дистанционную;
- семейную (домашнюю);
- смешанную;
- экстернат.
Для школьников, которые находятся в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях, предложена дистанционная форма обучения или экстернат по дистанционной форме. Также можно рассматривать семейную (домашнюю) форму и обычный экстернат.
- 3 июля министр образования и науки Сергей Шкарлетт рассказал, как будут учиться в заведениях, где нет мест в укрытиях.
- 17 августа стало известно, что к очной учебе в период полномасштабной войны готов только 41% заведений.
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