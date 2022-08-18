МОН предложило четыре формы образовательного процесса во время войны

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт во время прямой трансляции на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.

В основу моделей обучения положены четыре возможных места нахождения участников образовательного процесса:

школьники находятся или вернулись на территории, существенно отдаленные от зоны боевых действий;

учащиеся являются внутренне перемещенными лицами;

школьники находятся в зоне проведения боевых действий или на временно оккупированных территориях;

учащиеся временно находятся вне Украины.

Для тех, кто находится на безопасных территориях Украины, чье местожительство не изменилось и тех, кто является внутренне перемещенными лицами, предлагают следующие формы обучения:

очная;

дистанционная;

семейная (домашняя);

смешанная;

экстернат.

Для учащихся, находящихся за границей, предложили очную форму обучения по месту нахождения, а также:

дистанционную;

семейную (домашнюю);

смешанную;

экстернат.

Для школьников, которые находятся в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях, предложена дистанционная форма обучения или экстернат по дистанционной форме. Также можно рассматривать семейную (домашнюю) форму и обычный экстернат.

3 июля министр образования и науки Сергей Шкарлетт рассказал, как будут учиться в заведениях, где нет мест в укрытиях.

17 августа стало известно, что к очной учебе в период полномасштабной войны готов только 41% заведений.

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