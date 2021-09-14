МОН отправило диссертацию Кивы на "углубленное изучение"

Такое решение принял экспертный совет министерства на заседании 14 сентября, сообщает Bihus.info .

Экспертный совет также приглашал народного депутата на это заседание. Однако Кива не пришел.

"Экспертный совет принял решение отправить эту работу на углубленное изучение в несколько научных заведений", - сообщил один из членов экспертной комиссии.

Изучать работу нардепа экспертный совет начал еще на заседании 15 июня.

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