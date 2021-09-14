МОН отправило диссертацию Кивы на "углубленное изучение"
Министерство образования и науки отправило кандидатскую диссертацию нардепа Ильи Кивы на "углубленное изучение"
Такое решение принял экспертный совет министерства на заседании 14 сентября, сообщает Bihus.info .
Экспертный совет также приглашал народного депутата на это заседание. Однако Кива не пришел.
"Экспертный совет принял решение отправить эту работу на углубленное изучение в несколько научных заведений", - сообщил один из членов экспертной комиссии.
Изучать работу нардепа экспертный совет начал еще на заседании 15 июня.
- Напомним, 26 апреля нардеп от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению (как отдельной науки) на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
- При этом все 13 членов ученого совета Института подготовки кадров Государственной службы занятости единогласно поддержали научную работу Ильи Кивы.
- Вместе с тем журналист Даниил Мокрик заявил , что заявление о нарушении было передано в Минобразования через несколько дней после защиты Кивой диссертации.
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