МОН отменило свой приказ о назначении повторных выборов президента Киево-Могилянской академии

Об этом сообщает сайт МОН .



"Отменить приказ министерства образования и науки Украины от 02.02.2022 № 23-к "Об объявлении конкурса на замещение должности президента Национального университета "Киево-Могилянская академия"", - говорится в документе.



Основанием для отмены указа указан протокол согласительного совещания под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля от 3 февраля 2022 года.



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