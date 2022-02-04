МОН отменило свой приказ о назначении повторных выборов президента Киево-Могилянской академии
В четверг, 3 февраля, министерство образования и науки Украины отменило свой приказ от 2 февраля об объявлении конкурса на должность президента Национального университета "Киево-Могилянская академия"
Об этом сообщает сайт МОН .
"Отменить приказ министерства образования и науки Украины от 02.02.2022 № 23-к "Об объявлении конкурса на замещение должности президента Национального университета "Киево-Могилянская академия"", - говорится в документе.
Основанием для отмены указа указан протокол согласительного совещания под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля от 3 февраля 2022 года.
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- Напомним, в сентябре 2021 года в Киево-Могилянской академии состоялся второй тур выборов на пост президента. Тогда ни один из двух кандидатов не набрал больше 50% голосов. Были назначены повторные выборы.
- Эксминистр образования Украины Сергей Квит заявил, что на избирательный участок ЗВО напали и похитили ящик с бюллетенями.
- Впоследствии стало известно, что Квит победил на выборах президента НаУКМА.
- 1 февраля 2022 года Сергей Шкарлетт заявил, что МОН не будет признавать результаты конкурса на должность президента Киево-Могилянской академии и издаст приказ о новых выборах, поскольку предыдущие считает проведенными с нарушением процедур. Впоследствии МОН объявил новый конкурс на должность президента "Могилянки".
- Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к министру образования Сергею Шкарлету с требованием объяснить отказ МОН признавать результаты выборов главы Киево-Могилянской академии и назначение повторных выборов.
- Студенты Киево-Могилянской академии поддержали бессрочную забастовку против непризнания Шкарлетом выборов руководителя заведения.
- Наблюдательный совет Киево-Могилянской академии осудил решение Минобразования об объявлении повторного конкурса на должность президента ЗВО.
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